Trudeau suspend la taxe carbone pour de nombreux ménages

En panne dans les sondages dans les provinces de l’Atlantique, Justin Trudeau a annoncé jeudi des changements-surprises à la taxe sur le carbone en bonifiant les aides auxquelles ont droit les habitants de la région pour alléger le fardeau financier de la transition énergétique.

En premier lieu, le gouvernement fédéral compte faire passer de 10 % à 20 % les remises issues de la tarification sur le carbone à parti du mois d’avril prochain, en reconnaissant que les «communautés rurales sont confrontées à des réalités uniques».

Ottawa annonce aussi la suspension de la taxe sur le carbone sur les livraisons de mazout pendant trois ans, dans un coin de pays où le chauffage au mazout concerne près de 30 % des citoyens. Ceci permettrait aux ménages touchés d’économiser en moyenne 250 $ par année, analyse le gouvernement.

«Nous vous avons entendu», a déclaré Justin Trudeau en point de presse jeudi après-midi. «Nous avons entendu nos députés de l’Atlantique et les Canadiens de l’Atlantique. Nous avons entendu les conservations aux portes, des conversations avec les autres paliers de gouvernement.»

De plus, M. Trudeau a aussi annoncé une augmentation de l’aide financière accordée aux ménages pour passer du chauffage au mazout vers un système de thermopompe.

L’aide fédérale passera de 10 000 $ à 15 000 $ et les thermopompes seront même offertes gratuitement aux ménages dont le revenu se situe sous la moyenne.

Questionné à savoir si ces annonces ne donnaient pas raison aux conservateurs de Pierre Poilievre, le premier ministre a indiqué qu’«au contraire», l’annonce permet d’«accélérer» les efforts du gouvernement dans la lutte contre le changement climatique avec l’adoption en masse de la thermopompe.

«Le but de notre prix sur la pollution, c’est de changer les comportements et d’appuyer les Canadiens pendant qu’ils luttent contre les changements climatiques et qu’ils améliorent l’environnement», a déclaré M. Trudeau.

L’écart avec les conservateurs continue de se creuser depuis l’été, et ce, même dans les provinces de l’Atlantique, une région traditionnellement acquise aux libéraux.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a ironisé sur l’annonce de son adversaire.

«Après avoir dégringolé dans les sondages, un Justin Trudeau hésitant et désespéré fait maintenant volte-face sur sa taxe carbone alors que j'organise un gigantesque rassemblement sur la taxe dans une circonscription de l'Atlantique détenue par les libéraux», a-t-il déclaré sur X.

Les conservateurs misent gros sur le coût de la vie et l’inflation. Le chef conservateur répète à qui mieux mieux sa promesse d’annuler la taxe sur le carbone.