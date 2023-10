Tuerie à Lewiston: la réglementation sur les armes à feu bougera-t-elle?

La réglementation sur les armes à feu ne risque pas de se raffermir aux États-Unis, et ce malgré des scènes d’horreurs comme celles que les résidents de Lewiston ont été témoins dans la nuit de mercredi à jeudi dans l’État du Maine.

«La question du contrôle des armes à feu n’est pas prioritaire», explique Francis Langlois, spécialiste des politiques liées aux armes à feu.

Bien que les opinions des Américains sur le sujet varient beaucoup d’un État à l’autre, l’appui général pour un renforcement du contrôle et de l’interdiction de certains modèles «tourne autour de 60%», informe M. Langlois.

Cependant, les mesures appliquées par le gouvernement américain et les demandes des citoyens sont par moment très différentes.

«Il y a une dichotomie entre ce que les gens de façon générale désirent et ce que les politiciens vont livrer», précise le spécialiste.

Plusieurs États ont depuis les années 2000, et plus précisément depuis 2010, sévi quant aux droits donnés aux citoyens sur la possession d’armes à feu, mais de nouvelles politiques imposées par d’autres niveaux de gouvernance rendent parfois «caduques» les avancements qui ont été faits.

«Dans des États comme le Vermont, le New Hampshire et le Maine, ce sont des États peu réglementer et effectivement la population n’a pas l’air de vouloir plus de règlementation», ajoute M. Langlois.

Selon lui, cette réticence est due au taux de criminalité lié aux homicides qui est relativement bas dans ces États du Nord-Est.

Problèmes psychiatriques et armes à feu

Le gouvernement fédéral des États-Unis oblige les détaillants d’armes à feu avec une licence à procéder à une vérification des antécédents judiciaires et psychiatriques.

Or, les citoyens ne se procurent pas toujours leurs armes dans ce type de commerce.

Plusieurs achètent leurs fusils dans des magasins de revente ou encore directement d’un particulier, explique Francis Langlois.

Dans ces situations, la vérification «est laissée au bon vouloir des gens qui vont faire la transaction».

De plus, «il y a beaucoup de moyens de contourner les procédures de vérification aux États-Unis», ajoute-t-il.

L’expert affirme que «le Fédéral a beau faire des vérifications, et il en fait une quantité phénoménale chaque année, il reste qu’il est tributaire de la coopération des États» et certains d’entre eux «ne sont pas très diligents dans la transmission des données tant judiciaire que psychiatrique des individus qui habitent sur son territoire».

Tristement, des atrocités comme celles à Lewiston peuvent et pourront continuer de se perpétrer «n’importe où dès que ce genre d’arme là traine», termine le spécialiste.