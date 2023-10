Tuerie à Lewiston: l’État du Maine est en état de siège

Des centaines de policiers traquaient toujours l’auteur des fusillades du Maine ce jeudi soir, pendant que les témoignages de la soirée sanglante se multiplient.

À Lewiston, ville où s’est joué le drame mercredi soir, les 36 000 habitants ont laissé la place aux agents lourdement armés.

Déployés partout dans les rues en tenue kaki, ils ont érigé des barrages routiers, pendant que des bateaux, des hélicoptères et un avion sillonnaient la zone de recherche qui s’est élargie jeudi à travers plusieurs villes de l’État du Maine, situé au nord des États-Unis.

FBI, Marshals, Garde côtière, Contrôle frontalier : une liste impressionnante d’agences gouvernementales américaines participent à la chasse à l’homme à 4 h 30 de route de Montréal.

Écoutez les derniers développements avec Yves Poirier, journaliste à TVA Nouvelles à l’émission d’Alexandre Dubé via QUB radio :

Le groupe tactique d’intervention du FBI a fouillé jeudi soir la dernière résidence connue du suspect, Robert Card, à Bowdoin, à quelques kilomètres de Lewiston.

Selon le réseau CNN, il cherchait notamment des ordinateurs, notes ou quelconque élément de preuve appartenant au suspect de 40 ans qui a ouvert le feu dans une salle de quilles et dans le resto-bar Schemengees, tuant au moins 18 personnes et en blessant 13 autres personnes.

Dans le véhicule du présumé tireur localisé à Lisbon, près de Lewiston, mercredi, les autorités ont indiqué jeudi avoir retrouvé une arme à feu, sans préciser s’il s’agissait de celle utilisée durant la tuerie.

Photo AFP

Alerte du Canada

L’Agence des services frontaliers du Canada a confirmé avoir émis une alerte « armé et dangereux » à l’intention de ses agents si jamais Card décidait de traverser au pays. Le Maine partage notamment une frontière longue de plus de 300 km avec le Québec.

Le confinement ordonné par les autorités aux habitants de Lewiston a transformé la municipalité en véritable ville fantôme jeudi.

« Tant qu’on ne saura pas où il est et qu’il ne sera pas mis hors d'état de nuire, je ne sortirai pas de ma propriété, a indiqué au Journal le résident Jackson Levesque. S’il a tué toutes ces personnes, il est capable d’en tuer d’autres. La santé mentale, c’est rendu ce qui me fait le plus peur sur cette terre. »

« Où est le tueur maintenant ? Est-il dans les parages ? C’est un sentiment terrible », a exprimé à l’AFP Kyle Green en s’éclaircissant la gorge pour cacher son émotion.

Un couteau de cuisine

De nombreux témoignages racontant ce qu’ont vécu ceux qui étaient dans les deux commerces pris pour cible ont aussi émergé jeudi.

Au resto-bar Schemengees, le gérant Joseph Walker a tenté de foncer sur le tireur avec un couteau de cuisine avant d’être abattu de deux balles dans l’estomac, selon ce qu’a raconté son père Leroy Walker, un conseiller municipal de la ville voisine d’Auburn.

« Mon fils, je savais qu’il ferait quelque chose du genre pour protéger ses proches », a-t-il assuré, en entrevue avec la chaîne CNN.

Couchés dans l’espoir de survivre

Riley Dumont, qui était venue au bowling avec sa famille, dont sa fille de 11 ans, a raconté au réseau ABC que les premiers coups de feu avaient retenti en pleine partie.

Son père, policier à la retraite, a eu le réflexe de rassembler tout le monde dans un coin, en les protégeant avec « des tables et un grand banc derrière lesquels les enfants se cachaient », a-t-elle confié.

« J’étais couchée au-dessus de ma fille, ma mère était couchée au-dessus de moi [...], les gens sanglotaient et pleuraient, a-t-elle ajouté. Ça a duré une éternité ».

— Avec la collaboration de Frédérique Giguère et de l’AFP

Qui est le suspect ?

ROBERT CARD, 40 ANS

Photo AFP

Sergent de réserve engagé dans l’armée en 2002

Spécialiste en approvisionnement de carburant

Au sein de la réserve de l’armée

Ne compte aucun déploiement dans une zone de combat

Résident de l’État du Maine

Décrit comme un « fanatique d’armes à feu »

Instructeur d’armes à feu

Serait associé aux milices d’extrême droite

Aurait passé deux semaines dans un établissement psychiatrique après avoir menacé de tirer sur une base militaire

Sa famille l’a pressé de se rendre aux autorités

Recherche : Valérie Gonthier

Sources : CNN et Agence France-Presse