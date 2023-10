Paris sportifs: une très longue suspension pour Shane Pinto

Le dossier du contrat de Shane Pinto a pris un tournant inattendu puisque l’attaquant des Sénateurs d’Ottawa a été suspendu pour 41 matchs par la Ligue nationale de hockey (LNH) pour avoir effectué des paris sportifs.

Il s’agit d’une première dans l’histoire du circuit Bettman, qui n’avait jamais encore puni un joueur pour cette raison. Selon le réseau Sportsnet, une enquête aurait été lancée cet été, ce qui a mis un frein aux négociations entre le joueur autonome avec restriction et les «Sens».

• À lire aussi: Les habitudes de «gambling» de Pinto au coeur du problème

• À lire aussi: Shane Pinto retourne à la maison

«J’aimerais présenter mes excuses à la Ligue nationale de hockey, les Sénateurs d’Ottawa, mes coéquipiers, les amateurs et la ville d’Ottawa et surtout, ma famille. J’accepte l’entière responsabilité de mes actes et j’ai hâte de revenir sur la glace avec l’équipe», a expliqué Pinto dans une déclaration écrite.

La nature exacte de l’offense envers le règlement de la ligue n’est pas connue, mais la LNH a confirmé par voie de communiqué que le joueur n’avait pas parié sur des matchs du circuit.

«La LNH considère ce dossier comme clos, en l’absence de l’émergence de nouvelles informations, et ne fera pas de commentaires supplémentaires», a-t-elle écrit.

Dans un mémo envoyé aux équipes en 2022, la LNH a «absolument interdit» les paris sportifs et précisé que cette pratique «constitue une conduite déshonorante, préjudiciable ou contre le bien-être de la Ligue ou du hockey».

En outre, un joueur commettant cette faute s’expose à une expulsion, à une amende, à une suspension pour une période définie ou indéfinie ou encore à une résiliation de contrat.

L’appui des Sénateurs

Selon le Ottawa Sun, les Sénateurs ont rétracté toutes les offres de contrat qu’ils avaient faites à Pinto. La suspension du jeune homme de 22 ans aurait débuté dès le premier match de la saison.

Le club ottavien a confirmé qu’il n’avait eu toutes les informations sur l’affaire qu’à la conclusion de l’enquête, mercredi. Il sera également prêt à accueillir Pinto «quand le temps sera venu et avec l’autorisation de la Ligue».

«Shane est un membre estimé de notre équipe de hockey; un jeune homme charmant et intelligent qui a pris de mauvaises décisions qui ont mené à sa suspension par la Ligue nationale de hockey. Nous savons qu’il regrette ses erreurs», ont expliqué les Sénateurs.

«Bien que nous soyons tristes d’apprendre cette nouvelle, toute l’organisation reste engagée envers Shane et travaillera avec lui pour faire le nécessaire pour lui fournir le soutien lui permettant de résoudre ses problèmes et de devenir un contributeur important à notre communauté.»

Pinto, choix de deuxième tour (32e au total) du repêchage de 2019, a disputé 99 matchs dans la LNH. L’an dernier, il a amassé 35 points, dont 20 buts, en 82 rencontres.