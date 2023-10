Voici les plus célèbres suspensions pour paris sportifs de l’histoire

La Ligue nationale de hockey (LNH) a imposé jeudi la première suspension de son histoire à un joueur qui a effectué des paris sportifs. L’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Shane Pinto devra prendre son mal en patience pendant 41 matchs, mais il s’en tire bien si on le compare avec d’autres.

Voici quatre cas d’athlètes qui auraient mieux fait de garder leur argent bien au chaud dans leur portefeuille.

Pete Rose

La plus célèbre suspension de l’histoire en lien avec les paris sportifs est celle de Pete Rose. Le légendaire joueur et entraîneur a été banni à vie du baseball majeur en 1989. Le rapport Dowd de l’époque a précisé que l’ancien des Expos de Montréal a effectué 52 paris sur les matchs des Reds de Cincinnati, qu’il dirigeait à ce moment, en 1987. Même s’il a protesté vigoureusement et tenté d’être réintégré à plusieurs reprises, Rose a ruiné sa fin de sa carrière. L’homme de 82 ans, qui a gagné trois fois la Série mondiale et qui est le meneur de tous les temps pour les coups sûrs, n’a jamais été intronisé au Temple de la renommée du baseball.

Sandro Tonali et Nicolo Fagioli

En même temps que Pinto, mais de l’autre côté de l’océan Atlantique, deux joueurs de soccer italiens ont énormément fait jaser. Cette semaine, Sandro Tonali (Newcastle United) et Nicolo Fagioli (Juventus) ont écopé de suspensions de 10 mois et 7 mois, respectivement. Le premier a été pincé après avoir parié illicitement sur des matchs de l’AC Milan, pour qui il a joué de 2020 à 2023. Les deux milieux de terrains devront effectuer plusieurs mois de travaux d’intérêt général, notamment dans des centres de soins contre la dépendance aux paris ou des associations sportives amateurs.

Paul Hornung et Alex Karras

En 1963, deux des vedettes de la NFL de l’époque, le porteur de ballon des Packers de Green Bay Paul Hornung et le plaqueur défensif des Lions de Detroit Alex Karras, ont été suspendues pour une durée indéterminée. Les deux hommes ont parié sur des parties et se seraient associés à des personnes peu recommandables, selon le commissaire Pete Rozelle. Si le premier a avoué rapidement ses torts, le second a nié en bloc les accusations. Ils ont pu réintégrer le circuit l’année suivante, sans grands heurts.

Art Schlichter

Si ce nom ne vous dit pas grand-chose, c’est bien normal. Art Schlichter a été le quatrième choix au total du repêchage de la NFL de 1982 et plusieurs le percevaient comme le futur grand quart-arrière des Colts d’Indianapolis. Sauf qu’en raison de ses problèmes de jeu et de paris, il a été limité à seulement 13 parties. Pendant la grève de 1982, il a accumulé des dettes de 700 000$, dilapidant rapidement son bonus à la signature de 350 000$. En mars 1983, il a même dénoncé au FBI le preneur aux livres qui le menaçait, mais a néanmoins été suspendu 13 mois par la NFL. Il est revenu l’année suivante, avant d’être libéré par les Colts en raison de rumeurs de paris sportifs. En dehors du football, Schlichter a aussi été impliqué au sein d’autres magouilles et éventuellement jeté en prison en 2012.