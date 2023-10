Yoan présente son nouvel album: les femmes et la séduction dans le sang

Yoan débarque avec tout le charisme qu’on lui connait pour son premier projet des cinq dernières années, un album qu’il qualifie de clin d’œil aux femmes qui ont croisé son chemin au cours de sa vie.

Le gagnant de l’édition 2014 de La Voix, Yoan, sortira vendredi son troisième album en carrière et son premier 100% anglophone: Something In My Blood. Si le chanteur de 28 ans a choisi des tonalités new country pour accompagner sa voix à la Johnny Cash, ce changement artistique n’explique cependant pas le titre de son nouveau projet.

«Les gens vont faire le lien avec le new country, ils se demandent: est-ce que c’est ça, le something in your blood? Oui, mais ma relation avec les femmes et la séduction est le lien à faire qui est en haut de la liste», admet sans gêne l’auteur-compositeur-interprète, avec qui Le Journal s’est entretenu.

L’opinion de maman

Yoan ne s’en cache pas, il aime l’énergie que les femmes dégagent et cultive l’attention que celles-ci lui portent. Pour être en paix avec le thème de son album, il avait cependant – sans le savoir – besoin de savoir ce que sa mère en pensait.

«Je craignais, pas au premier degré, mais en y repensant, que ma mère soit mal à l’aise [que je parle des femmes sur mon album]», confie-t-il au Journal. «J’avais comme idée préconçue qu’être séducteur et manquer de respect [envers les femmes] allaient ensemble. Tu peux être séducteur et être tout un gentleman, comme tu peux être zéro séducteur et irrespectueux», relativise-t-il.

«Quand j’ai fait écouter mes chansons à ma mère, elle m’a dit: c’est très bien», raconte-t-il, en admettant après qu’il s’agissait d’une barrière mentale que lui-même s’imposait.

Enfant unique avec un père qui travaillait beaucoup, Yoan a grandi entouré de femmes. À l’école avec ses copines, ou à la maison avec sa mère, sa grand-mère, ses cousines et ses tantes, il trouvait confort dans la sensibilité de la gent féminine.

«Je faisais rire de moi, mais ça ne me dérangeait pas», se souvient le principal intéressé en rigolant. «J’ai toujours aimé cette subtilité et cette sensibilité, peut-être que c’était pour moi un repère à cause de ma mère, mais même les femmes avec qui j’ai été [en vieillissant] étaient des personnes exceptionnelles», explique Yoan.

Un premier projet en anglais

Avec son dernier opus, Depuis Longtemps, paru en 2018 et complètement francophone, Yoan sentait le besoin de faire honneur à son public québécois.

«On est au Québec et ce sont les gens du Québec qui font que Yoan existe. Ils ne me doivent rien, ils choisissent d’écouter ma musique et d’acheter des billets [de spectacle]», explique-t-il humblement.

En écoutant son intuition et en s’inspirant du regretté Johnny Cash, Yoan estime que Something In My Blood est exactement le projet qu’il se devait de produire à ce moment-ci de sa vie.

«J’ai vraiment trouvé mon sweet spot avec cet album-là», se réjouit celui qui a fait équipe avec Luke Sheets, un réalisateur de Nashville, pour mettre au monde son prochain élan.

Le chanteur de Ferme-Neuve, près de Mont-Laurier, ne cache pas son ambition de faire voyager sa musique de l’autre côté de la frontière canado-américaine.

«Je suis conscient que des artistes, il y en a plein, mais j’aime y croire. Je suis sincère, je travaille avec mon cœur et je suis toujours prêt à travailler sur moi-même, donc je me dis pourquoi pas moi!», lance-t-il candidement.

Something In My Blood sera disponible le 27 octobre sur toutes les plateformes de streaming. Yoan amorcera sa tournée québécoise à compter du 19 janvier prochain.