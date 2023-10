LEMIEUX, Marcelle



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Marcelle Lemieux, survenu le 20 octobre 2023 à l'âge de 92 ans. Elle était l'épouse de feu Paul-Eugène Plante, ainsi que la fille de feu Georges Lemieux et de feu Germaine Gendreault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jacques (Line), Yves (Johanne), Pierrette (Richard), Francine (André), ses petits-enfants Guillaume (Andrée-Anne), Isabelle (Alky), Karine (Louis), Vincent (Frédérique), Simon (Marie Kim) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie / Athos situé au 2500, avenue des Perron à Laval, dans le Pavillon, le 29 octobre 2023 de 13h à 16h. Les funérailles seront célébrées le jour même, au même endroit, dès 17h.En sa mémoire, nous vous encourageons à effectuer un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.