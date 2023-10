200 revenues médicales appellent à déclarer l’urgence sanitaire

Quelque 200 revues médicales, dont les prestigieux magazines «British Medical Journal» et «The Lancet», appellent l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à déclarer l’urgence sanitaire.

Les magazines ont publié simultanément un éditorial pour interpeller l’institution onusienne avec un message on ne peut plus clair: «Il est temps de traiter la crise du climat et de la nature comme une urgence sanitaire mondiale invisible».

Selon ce regroupement de scientifiques, le changement climatique et la perte de la biodiversité constituent une seule et même crise qui nuit gravement à la santé humaine, selon des extraits repris jeudi par le magazine spécialisé «Geo».

En prévision de l’Assemblée mondiale de la santé qui se tiendra en mai 2024, les rédacteurs en chef de ces revues alertent l’OMS de ne pas prendre la crise climatique et la crise de la nature comme deux défis distincts.

«La crise climatique et la perte de biodiversité nuisent toutes deux à la santé humaine et sont liées. C'est pourquoi nous devons les considérer ensemble et déclarer une urgence sanitaire mondiale», a déclaré le rédacteur en chef du «British Medical Journal».

Les auteurs soulignent que la hausse des températures, la pollution de l’air et la propagation des maladies infectieuses sont les principales menaces sanitaires exacerbées par les changements climatiques affectant le plus souvent les communautés le plus vulnérables.