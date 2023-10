5 vins à ne pas manquer!

Cette semaine, plusieurs belles découvertes, dont un rouge de Grèce à petit prix, deux chenins – un de Loire, l’autre d’Afrique du Sud – qui ont du mordant, ainsi qu’un grand classique du Languedoc pour mettre du soleil dans votre fin de semaine.

On termine avec un grand bordeaux de la région du Médoc qui pourra faire des heureux dès maintenant ou séjourner quelques années dans votre réserve personnelle pour mieux révéler ses secrets.

Buvez moins. Buvez mieux.

Kir-Yianni, Cuvée Villages 2019, Naoussa

Grèce 14 % | ★★1/2 | $1/2 | 16,75 $

Code SAQ : 13990613

Le xinomavro (xino signifiant « acide » et mavro, « noir ») est un cépage noble qui rappelle le soyeux du pinot noir et la structure tannique du nebbiolo. Il se distingue généralement par des notes de pâte de tomate et d’olive, les notes de fruits étant relayés en arrière-plan. La « cuvée villages » de Kir-Yianni illustre à merveille la beauté de ce vin qui se montre ici souple, léger, nourri tout en ayant une certaine astringence. Si vous aimez le genre, je vous encourage à mettre la main sur la cuvée parcellaire Ramnista 2019 (28,75 $ – Code SAQ 12784703 – **** $$1⁄2) un vin lumineux qui mettra en lumière vos mijotés ou les côtelettes d’agneau grillées.

Mullineux, Kloof Street 2022, Swartland

Afrique du Sud 13,5 % | ★★★ | $$ | 22,80 $

Code SAQ : 12889409

Créé en 2007 par Chris et Andrea Mullineux, ce jeune domaine propose des vins de haut niveau, dont ce chenin qui se compare aux meilleurs vins de la Loire, quoique dans un style singulier. Les fruits proviennent de vieilles vignes non irriguées évoluant sur des sols dominés par le granit. Le tout est vinifié et élevé majoritairement en cuve inox avec une toute petite partie en barrique neutre. Nez de bonne intensité offrant des tonalités de miel, d’abricot séché et de menthe. Ample, richement constitué et doté d’une acidité vibrante, il laisse une agréable amertume et une impression fumée.

Marcel Martin, Saumur 2022

France 13 % | ★★1/2 | $1/2 | 16,05 $

Code SAQ : 13188794

Du même producteur qui propose en SAQ la fameuse « Sablette » en appellation muscadet, on retrouve ce joli Saumur qui est, lui aussi, élaboré à partir de chenin. Parfums agréables d’agrumes, de pomme et de sirop de poire, et une touche herbacée. Bonne matière en bouche avec une texture assez large qui s’articule autour d’une acidité vive laissant une impression saline en finale. Un blanc à petit prix, bien sec, léger et qui permet un accord parfait avec quelques huîtres.

La Bergerie de l’Hortus 2021, Pic St-Loup

France 13,5 % | ★★★1/2 | $$ | 23,60 $

Code SAQ : 427518

Les vieux classiques sont souvent les plus réjouissants. Avec un peu moins de 80 hectares de vignes réparties dans la garrigue entre le Pic Saint-Loup et les Coteaux du Languedoc, la famille Orliac continue de produire des vins d’une irréprochable qualité. Profitant de terroirs situés en altitude, les raisins de syrah, grenache et mourvèdre offrent un supplément de fraîcheur. Des notes de réglisse, de thym, de prune et d’eucalyptus. Le fruité en bouche paraît mûr et gouleyant, les tannins sont bien intégrés, alors que la finale est suave et parfumée. Un rouge gourmand et salivant qui se siffle en moins de temps qu’il ne faut pour le dire.

Château Clarke 2018, Listrac-Médoc

France 13,5 % | ★★★★ | $$$$ | 45,50 $

Code SAQ : 10677550

Le vin du Château Clarke transcende l’appellation Listrac-Médoc. Le fait que le vin soit composé à 70 % de merlot s’explique par une forte teneur en argile dans les sols de Listrac (similaire à ce qu’on retrouve à Pomerol), mais ne le prive pourtant pas de sa fibre et de sa structure médocaines. Le vaste domaine appartient à la famille Edmond de Rothschild depuis 1973. Elle laisse à Fabrice Darmaillacq (directeur technique) et Éric Boissenot (œnologue) le soin d’élaborer le vin. Et quel vin ! Autant le 2016 commenté l’an dernier se démarquait par son caractère accompli (avec un indéniable potentiel de développement) que le 2018 explose par sa jeunesse insolente. C’est riche, charnu, finement boisé avec des notes de moka, de graphite et de cassis. Un corps généreux et soyeux, une masse tannique légèrement granuleuse et encore juvénile. C’est long et immensément charmeur. La preuve qu’il n’est pas nécessaire de payer une fortune pour goûter un grand bordeaux. Bon maintenant, mais pourra se bonifier 5 à 7 ans.

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.