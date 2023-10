7 films à voir au Festival Cinemania

Une centaine de films provenant des quatre coins de la francophonie sont au menu de la 29e édition du Festival Cinemania, qui se tiendra du 1er au 12 novembre dans plusieurs cinémas de Montréal. Comme à chaque année, les cinéphiles pourront découvrir en primeur plusieurs des longs métrages francophones les plus attendus de l’année. En voici sept à ne pas manquer:

Le Procès Goldman

Funfilm Distribution

Choisi pour ouvrir la 29e édition du festival, le 1er novembre au Cinéma Impérial, ce drame judiciaire du réalisateur français Cédric Kahn (Fête de famille) relate le second procès de Pierre Goldman, en 1975. Ce militant d’extrême gauche a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour quatre braquages dont un a entraîné la mort de deux pharmaciennes.

L’amour et les forêts

AXIA FILMS

Présenté en compétition au dernier Festival de Cannes, L’amour et les forêts, nouveau film de la réalisatrice française Valérie Donzelli (La guerre est déclarée), relate la descente aux enfers d’une femme sous l’emprise d’un mari possessif et violent. Virginie Efira et Melvil Poupaud se partagent la vedette de ce thriller psychologique.

Le successeur

Entract Films

Présenté le mois dernier en compétition officielle au Festival de San Sebastian, en Espagne, ce nouveau thriller du cinéaste français Xavier Legrand (Jusqu’à la garde) met en vedette le Québécois Marc-André Grondin sous les traits du directeur artistique d’une maison de haute couture française qui doit retourner au Québec pour régler la succession de son père, qui vient de mourir d’une crise cardiaque. Yves Jacques, Anne-Élisabeth Bossé, Vincent Leclerc et Louis Champagne font aussi partie de la distribution.

Second tour

AZ FILMS

Trois ans après son savoureux Adieu les cons, l’acteur et réalisateur français Albert Dupontel explore les coulisses de la politique dans cette nouvelle comédie qui sera présentée en clôture du festival, le 12 novembre. Second tour met en scène une journaliste en disgrâce (campée par Cécile de France) qui reçoit le mandat de suivre le candidat favori à l’élection présidentielle (Dupontel), un héritier d’une puissante famille française et novice en politique.

Une année difficile

SPHÈRE FILMS

Les réalisateurs de la comédie à succès Intouchables, Olivier Nakache et Éric Toledano, sont de retour avec ce 8e long métrage qui fait écho aux problèmes actuels de la société contemporaine en abordant des sujets comme le surendettement, l’éco-anxiété et la surconsommation. Dans Une année difficile, une comédie dramatique, Pio Marmai et Jonathan Cohen incarnent deux hommes surendettés qui s’invitent dans un groupe de militants écologistes.

Quitter la nuit

ENTRACT FILMS

La réalisatrice québéco-belge Delphine Girard a remporté le Prix du Public de la section parallèle Giornate degli Autori de la Mostra de Venise avec ce premier long métrage qui met notamment en vedette l’actrice québécoise Anne Dorval. Présenté dans la compétition «Films du Québec», Quitter la nuit relate le parcours d’une jeune femme agressée par un homme lors d’une soirée de fête qui tourne mal.

Tu ne sauras jamais

AXIA FILMS

Six ans après la sortie de sa comédie de zombies Les affamés, le réalisateur Robin Aubert change de registre avec ce nouveau film qui met en scène un vieil homme en fin de vie enfermé dans sa chambre de CHSLD qui met tout en œuvre pour revoir la femme qu’il aime une dernière fois. Tu ne sauras jamais fait partie des huit longs métrages présentés dans la compétition «Films du Québec».

Le 29e Festival de films francophones Cinemania aura lieu du 1er au 12 novembre dans plusieurs cinémas de Montréal, dont le Cinéma Impérial, le Cinéma du Musée, le Cinéma du Parc et la Cinémathèque québécoise. Pour plus de détails sur la programmation: festivalcinemania.com