872 000 Québécois dans les banques alimentaires à chaque mois: ceci est un embarras national

Que 872 000 Québécois se mettent en marche, chaque mois, pour se rendre dans une banque alimentaire est un embarras national.

Que cette statistique traverse notre actualité comme une comète est tout aussi honteux.

Il y a quelque chose d’absolument décoiffant d’autant placoter autour de la philanthropie de notre système de santé pendant qu’on chuchote collectivement de l’affluence record dans les banques alimentaires du Québec.

Nouveaux pauvres

Le Bilan-Faim 2023 est terrifiant.

Voici, parmi tant d’autres, des chiffres.

Depuis l’an dernier, le recours aux banques alimentaires a grimpé de 30%. Par rapport à 2019, on parle d’une augmentation de 73%.

Trente-cinq pour cent des bénéficiaires sont des enfants.

La demande est tellement forte que 71% des organismes ont manqué de denrées dans la dernière année. À certains endroits, on y refuse même des familles.

À la télévision, le DG de La Bouchée généreuse à Québec, Pierre Gravel, nous avertit: l’affluence augmentera avec la venue de l’hiver et de Noël.

Les familles doivent acheter des habits de neige et des cadeaux pour les enfants, explique-t-il.

Budget trop serré, le recours aux banques alimentaires sera inévitable.

Imaginez-vous le dilemme: de la bouffe ou un manteau?

J’écris ceci avec un mot en tête: cruauté.

On a tous une image un peu caricaturale de la pauvreté.

Mais dans une économie qui roule au plein emploi et à un taux historiquement bas d’assistés sociaux, le visage de la pauvreté change: ce sont des familles, des travailleurs, parfois même syndiqués, des femmes, des nouveaux arrivants, des étudiants universitaires...

Dominos

Inflation ou pas, la banque alimentaire incarne le dernier domino d’un effondrement social.

C’est comme un hublot sur le reste de la société.

À travers elle, on y voit des inégalités qui se creusent, des politiques sociales qui ne visent plus juste, qui n’ont pas été bonifiées dans les dernières années, et une crise du logement qui déstructure tout.

Et je rajouterais aussi: un sens des priorités perdu.