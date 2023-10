Accusations de trafic de cocaïne au Pérou: un Québécois qui rêvait de voyages espère s'en sortir

Accusé de trafic de cocaïne au Pérou, un jeune Québécois qui rêvait d'une vie de voyage et de liberté se retrouve dans de beaux draps après s'être lié d'amitié avec les mauvaises personnes.

Le 1er février 2023, au milieu de la nuit, un appel inattendu atterrit dans la messagerie d'Annik Lachance. «Maman, je me suis fait arrêter. Ne t’en fais pas, tout va bien aller, je ne suis pas coupable... c'est sûr que je sors de là.»

Bô-Soleil, le fils de Mme Lachance, venait de se faire arrêter, avec deux autres Québécois, pour avoir présumément participé à un vaste complot d’importation de cocaïne vers le Québec. Ils ont tous plaidé non-coupable.

Capture d'écran

Au total, 164 kg ont été saisis au Canada et au Pérou. Les médias péruviens ont rapidement trouvé un surnom au trio: Los Nordicos (Les Nordiques).

La police nationale péruvienne a aussi passé les menottes à un Vénézuélien et quatre citoyens péruviens, dont celui qui aurait été le fournisseur local de cocaïne : Pedro Armando Oyos Pardo, surnommé La Roca.

Annik Lachance est convaincue que son fils n’a rien à voir dans cette affaire ou du moins, n’a pas le rôle que les enquêteurs lui attribuent.

Capture d'écran

Selon la preuve policière consultée par l’équipe de J.E, qui s’est rendue au Pérou, les seuls éléments incriminants qui lient Morin-Lachance au complot s’avèrent être une photo prise avec les deux autres accusés québécois et les révélations d’une source policière.

«Je veux que la justice le traite comme il serait traité ici», déplore sa mère.

Écoutez les explications de Félix Séguin via QUB radio :

Télétravail et voyage

En décembre 2022, Bô-Soleil Morin-Lachance, 27 ans, a déposé ses bagages dans un luxueux penthouse de Lima, la capitale du Pérou, avec vue sur l’océan Pacifique.

Capture d'écran

Le jeune homme se décrivait sur les médias sociaux comme un «nomade digital», en référence à un mode de vie populaire chez certains jeunes qui profitent du télétravail pour voyager dans le monde.

Ses cochambreurs étaient Francis Toupin-Bergevin et Frederic Dewald, son ami d’enfance. Tous deux sont connus des policiers canadiens pour des histoires de stupéfiants.

«[Bô-Soleil] était amusant, raconte Geraldine Reyes Cordero, son amie de cœur. Il était toujours de bonne humeur, il n’aimait pas les bagarres ni les endroits grouillants de monde. Il préférait rester tranquille à la maison.»

Capture d'écran

Saisie à l'aéroport

Cependant, il semble que Frederic Dewald se trouvait dans la capitale péruvienne pour apprendre les rudiments du narcotrafic international.

En juin 2022, les enquêteurs ont découvert des boîtes métalliques dans un entrepôt d’un quartier industriel en périphérie de Lima. Elles contenaient chacune 20 kg de cocaïne en partance pour le Canada.

L’adresse du destinataire était une résidence de Brossard liée à Dewald.

Le mois suivant, en août 2022, la GRC a été informée que le vol numéro 7254 d’Air Canada se dirigeait de Lima vers Toronto avec une cargaison de tringles à rideaux.

Lorsqu’elle a intercepté la cargaison à l’aéroport Toronto-Pearson, elle y a découvert 30 kg de cocaïne, destinés à une entreprise de Marieville en Montérégie nommée L’entrepôt des boyaux.

Les enquêteurs ont aussi trouvé de la drogue dissimulée dans des envois saisis chez le transporteur DHL au Pérou, mais destiné à des adresses québécoises.

Image tirée du compte Twitter de Bô-Soleil Morin

L'agent #29-2022

Comment les policiers ont-ils appris tout ça? Grâce à l’agent codé #29-2022 de la Drug Enforcement Administration (DEA), l’agence antidrogue américaine.

Selon la police, depuis le début de leur aventure, Dewald et le Péruvien La Roca traitaient avec l’agent double.

«Ils auraient pu facilement exporter 200 kg par mois au Canada si nous ne les avions pas arrêtés», soutient le général de la Police nationale péruvienne José Arturo Ludeña Condori, rencontré par J.E.

Après les arrestations, les enquêteurs ont retrouvé des traces de virements en cryptomonnaie entre Frédéric Dewald et La Roca, ainsi qu’une comptabilité.

Selon la police, ces chiffres griffonnés sur des bouts de papier démontrent que des sommes devaient être remises à des partenaires québécois. Mais rien qui lie directement Bô-Soleil Morin-Lachance à la cargaison de drogue, sa préparation ou son paiement.

Capture d'écran

Droits respectés?

Après avoir été détenu à la prison à sécurité maximale de Piedra Gordas, Bô-Soleil Morin a été libéré il y a deux semaines. Il a été assigné à résidence, son passeport lui a été confisqué et il ne sait toujours pas quand il subira son procès.

Son avocat montréalais, Marc-Antoine Rock, est convaincu que la preuve contre son client n’aurait pas permis de l’accuser devant un tribunal canadien et demande sa libération immédiate.

«Si la GRC collabore à une enquête qui vise un citoyen canadien, elle devrait s’assurer que ses droits sont respectés», clame le criminaliste.

870 tonnes de cocaïne par année

Le marché de la cocaïne a explosé au Pérou, si bien qu'il est devenu le deuxième plus gros producteur de cette drogue au monde.

En 2022, ce pays d’Amérique du Sud a connu une année de production record.

On y a compté pas moins de 95 000 hectares de culture de coca, selon la Commission nationale antidrogue du Pérou. La feuille de coca, une fois raffinée, se transforme en cocaïne.

Toute la production de coca péruvienne pourrait permettre la confection de 870 tonnes métriques de cocaïne, selon les autorités gouvernementales.

Au Pérou, les trafiquants de drogue travaillent en coopération avec les anciens rebelles du Sentier lumineux, une insurrection communiste fortement réprimée dans les années 1980.

Selon des documents consultés par notre Bureau d’enquête, plusieurs Québécois liés au crime organisé y ont aussi été aperçus depuis 2020.

18 mois sans accusation

Détention provisoire, culpabilité par association; les Québécois arrêtés au Pérou ne peuvent pas s'attendre au même traitement qu'ils recevraient du système judiciaire québécois.

Les Nordicos l’ont appris à leurs dépens: la justice péruvienne ne lésine pas avec les crimes liés au trafic de drogue.

Sans égard à leurs divers degrés d’implication présumée dans cette affaire, le tribunal estime que les Québécois peuvent être détenus pendant 18 mois, sans qu’aucune accusation ne soit portée contre eux.

«Ça c’est quelque chose qui, au Canada, n’existe pas, la criminalité par association. On peut fréquenter quelqu’un qui commet des crimes, mais si on ne participe pas, on ne peut pas être accusé», estime Me Danièle Roy, après avoir examiné la preuve retenue contre le trio de Québécois.

Photo fournie par la Police nationale du Pérou

Le gouvernement fédéral, sur qui l’avocat de Bô-Soleil Morin-Lachance a mis beaucoup de pression, refuse de commenter cette situation délicate.

Les représentants de J.E, passeports canadiens en main, se sont même vu refuser l’accès à l’ambassade du Canada à Lima.

«C’est tellement gros par rapport au principe de justice canadienne, on peut difficilement comprendre pourquoi il n’y a pas eu à date d’intervention consulaire», conclut Me Roy.

La Police nationale péruvienne reconnaît que la GRC l'a questionnée sur certaines de ses méthodes, qui ne résisteraient pas au test de la justice canadienne.

«Ils nous ont dit : c'est que je ne peux pas faire ça [au Canada], mais ici [au Pérou] bien sûr, oui, c'est permis», affirme le général José Arturo Ludeña Condori.