Adaptation sur scène du roman «Là où je me terre»: un message fort pour l’inclusion des immigrants

Avec les tristes situations qui se déroulent présentement en Israël et en Ukraine, l’adaptation au théâtre du récit biographique Là où je me terre, de Caroline Dawson, prend une signification encore plus importante.

Le roman, adapté pour la scène par Michel Nadeau, directeur artistique du Théâtre La Bordée de Québec, raconte l’histoire d’une jeune chilienne forcée de quitter son pays natal – pris dans les griffes de la dictature de Pinochet lors des années 1980 – avec sa famille, afin de s’installer au Québec.

«Cette pièce brosse le portrait de la réalité de beaucoup d’immigrants qui fuient leur pays pour s’installer ici, mais aussi celui de notre mentalité et de nos réflexes en tant que terre d’accueil», souligne M. Nadeau, avec qui Le Journal s’est entretenu.

Pour avoir beaucoup discuté avec le metteur en scène de la pièce, Guillaume Pépin, qui a opté pour une distribution 100% issue de l’immigration, M. Nadeau est à même de confirmer que les acteurs ont eu de belles discussions concernant les similarités dans leurs histoires respectives.

«Évidemment, chaque individu a son histoire, mais il y a des points qui se recoupent», soutient le responsable de l’adaptation du roman. «Concernant les situations qui les ont poussés à immigrer, mais aussi sur le regard que les Québécois portent sur eux», explique-t-il.

Selon M. Nadeau, cette pièce fait prendre conscience de la façon dont la société peut percevoir les communautés immigrantes.

«Il va peut-être y avoir des gens d’Israël ou de l’Ukraine qui vont venir s’installer ici, il faut avoir une attitude bienveillante et conciliante; la pièce encourage cela.»

Une émotivité organique pour les acteurs

Le fait d’avoir sélectionné six actrices et un acteur qui ont vécu de près les effets d’un déménagement à l’étranger rend littéralement naturelles les émotions qui sont véhiculées sur scène, affirme M. Nadeau.

«Dans son livre, Caroline [Dawson] parle beaucoup des sacrifices que ses parents ont dû faire en immigrant au Québec, ainsi que des difficultés et des préjugés auxquels ils ont fait face», mentionne-t-il, en pointant par exemple les idées préconçues que certains employeurs peuvent avoir en voyant un nom étranger sur une demande d’emploi. «Les acteurs savent de quoi ils parlent et n’ont pas besoin d’aller chercher loin pour trouver les bonnes émotions; ça résonne en eux.»

Des nouvelles de Mme Dawson

L’auteure du roman Là où je me terre, paru en 2021, livre présentement le combat de sa vie contre le cancer des os. Les nouvelles sont toutefois encourageantes, puisque M. Nadeau a confiance de voir Mme Dawson assister à la première de la pièce tirée de son récit biographique.

Là où je me terre sera présentée au Théâtre La Bordée de Québec, du mardi au samedi, à compter du 31 octobre jusqu’au 25 novembre.