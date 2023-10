Al Pacino et Noor Alfallah se sont mis d'accord sur la garde de leur fils

Al Pacino n’aura pas la garde de l’enfant qu’il a eu avec Noor Alfallah.

Selon des documents judiciaires obtenus par Page Six, la star de Scarface et sa compagne sont parvenus à un accord juridique concernant leur nouveau-né. Le mois dernier, Noor Alfallah a demandé la garde exclusive de l'enfant - nommé Roman - avec, pour Al Pacino, une garde légale partagée et un « droit de visite raisonnable ».

Elle a également inclus une « déclaration volontaire de filiation » qui confirme que Al Pacino est le père du bébé aujourd'hui âgé de quatre mois. L’acteur sera associé aux décisions importantes concernant l’enfant et versera une pension alimentaire.

Bien que les détails de l'accord final n'aient pas encore été rendus publics, Al Pacino a accepté de payer les frais d'avocat de Noor Alfallah. La plainte déposée en septembre a d'abord suscité des rumeurs selon lesquelles Al Pacino (83 ans) et Noor Alfallah (29 ans) s'étaient séparés. Cependant, un représentant de l'acteur a assuré à l'époque que le couple entretenait toujours une relation amoureuse.

« Al et Noor ont travaillé ensemble avec succès et sont parvenus à des accords mutuels concernant leur enfant, Roman. Ils sont toujours ensemble », avait déclaré le porte-parole dans un communiqué.

Al Pacino et Noor Alfallah ont accueilli Roman le 6 juin dernier. Al Pacino est également père de trois enfants issus de relations antérieures.