Carnage à Lewiston: confinement levé dans la municipalité

Le confinement qui dure depuis près de 48 heures est levé dans la municipalité de Lewiston, au Maine, tandis que la chasse à l’homme se poursuit, ont indiqué les autorités américaines lors d'un point de presse vendredi soir.

• À lire aussi: Une «note de suicide» trouvée chez le suspect

• À lire aussi: Une première victime mineure identifiée dans la tuerie à Lewiston

• À lire aussi: Robert Card: les autorités pourraient être confrontées à des défis majeurs dans leur chasse à l'homme

Deux jours après la tuerie la plus meurtrière de l'année aux États-Unis, des convois de voitures de police passent à toute vitesse, sirènes hurlantes. Chaque fois, les habitants confinés se demandent si le tireur et son fusil semi-automatique ont enfin été localisés.

Vendredi, les forces de l'ordre passaient plusieurs sites au peigne fin. Le travail d'enquête se poursuivait non seulement dans le bowling et le bar-restaurant où Robert Card, 40 ans, est suspecté d'avoir tué 18 personnes, mais aussi dans des zones rurales ou forestières et autour d'une rampe de mise à l'eau sur la rivière Androscoggin.

Ici, le long d'une voie ferrée donnant sur le cours d'eau, des agents en gilet pare-balles, fusil à l'épaule, s'enfoncent dans les arbres. D'autres explorent les eaux troubles à l'aide d'un sonar manœuvré depuis la rive.

Là, à Lisbon, localité toute proche de Lewiston, la police s'active dans une zone résidentielle à l'orée d'un bois. Elle a bouclé un carré au milieu des maisons après qu'une déflagration lui a été signalée, raconte à la presse Blair, un Canadien qui n'a pas donné son nom de famille.

Getty Images via AFP

Lui-même dit avoir entendu le bruit sec une demi-heure plus tôt et il est quasiment sûr qu'il s'agissait d'un tir. «Je possède une arme et ça ressemblait bien à un coup de feu», explique-t-il.

Les autorités ont affirmé vendredi matin lors d'une conférence de presse avoir reçu plus de 530 «pistes et renseignements». Elles ont encouragé la population à continuer de se manifester et à envoyer toute vidéo dont elle disposerait, car un indice crucial pourrait être décelé dans l'enregistrement apparemment anodin d'un citoyen, ont-elles dit.

AFP

En attendant, les spéculations vont bon train. Comment le tueur a-t-il réussi à s'évanouir dans la nature? S'est-il enfui sur un jet-ski après avoir abandonné sa voiture? Est-il quelque part dans les bois? A-t-il mis fin à ses jours?

Beaucoup dans la région «pensent qu'il est mort», affirme à l'AFP Cheryl Haggerty.

AFP

La maison de cette agente immobilière donne sur l'un des sites examinés par la police. Venue observer les agents – et la nuée de journalistes qui les suit à la trace dans l'espoir de filmer le moment où se produira une percée –, elle porte un haut rose vif et une grande ceinture noire sur laquelle est accroché un pistolet Glock.

Dans le Maine, État de forêts et de chasseurs, nombreuses sont les familles à avoir des armes chez elles. C'est le cas chez Cheryl.

«Je me sens mal pour les gens qui ne sont pas armés», dit-elle.

AFP

«S'ils entendent la porte s'ouvrir, que peuvent-ils faire?» s'interroge-t-elle. Imaginons que le tueur «tire sur la porte et entre, exactement comme ils ont fait en Israël», ajoute-t-elle en allusion à l'attaque du Hamas début octobre, notamment contre des kibboutz.

«Si vous avez une arme, au moins vous entendez la porte, vous êtes réveillés, vous pouvez être prêts» à riposter, fait-elle valoir. «Et vous aurez une bonne chance» de vous en sortir.

En attendant que le suspect soit un jour retrouvé, mort ou vif, des milliers d'habitants restent pour l'instant confinés chez eux, pendant que vrombissent dans les cieux les hélicoptères et les drones de la police.