Basketball: Un arbitre frappe un entraîneur et se fait passer les menottes

Un match de basketball entre deux équipes du secondaire a viré au vinaigre après que l’arbitre ait décidé de donner un violent coup de poing au visage d’un entraîneur.

L’histoire a été rapportée par TMZ Sports vendredi, mais l’incident est survenu samedi dernier pendant un match entre les formations californiennes d’Arlington et d’Oak Hills.

À un certain moment en deuxième demie, l’entraîneur-chef d’Oak Hills, Rob Alexander, s’est fâché contre l’arbitre Brandon Knapper. Les deux hommes ont échangé des paroles et l’officiel a décidé de régler le différend avec une solide droite à la mâchoire.

Il semble que l’homme de 26 ans a continué de frapper le pilote, alors que celui-ci s’était effondré au sol après le premier coup. Le geste a créé une mêlée générale et le match a été annulé.

Alexander a été transporté à l’hôpital et il a porté plainte contre Knapper. L’arbitre s’est livré lui-même aux autorités et fait dorénavant face à des accusations d’assauts ayant causé de graves blessures et de voies de fait. Il a été emprisonné dimanche et libéré mercredi, après avoir payé une caution de 25 000$.