EN DIRECT | 21e jour de guerre Israël-Hamas

Le conflit armé entre l'armée israélienne et le groupe terroriste Hamas s'étire depuis maintenant trois semaines. Au 21e jour de guerre, une deuxième incursion terrestre consécutive a été exécutée à Gaza, tandis qu'un stratège palestinien aurait été «éliminé».

Suivez ici même en temps réel les derniers développements :

16h24 | Le Hamas fait état de «violents combats» avec l'armée israélienne dans la bande de Gaza

«Nous faisons face à des incursions israéliennes au sol à Beit Hanoun (nord) et al Boureij (centre). De violents combats sont en cours», indique la branche militaire du Hamas, les brigades Ezzedine al-Qassam dans un communiqué.

15h56 | L'Assemblée générale de l'ONU demande une «trêve humanitaire immédiate»

La résolution non contraignante, fustigée par Israël et les États-Unis qui ont dénoncé l'absence de mention du Hamas, a recueilli sous les applaudissements 120 votes pour, 14 contre, et 45 abstentions, sur les 193 membres de l'ONU.

15h15 | Le Hamas se dit «prêt» si Israël déclenche une offensive terrestre

«Si Netanyahu (le Premier ministre israélien) décide d'entrer à Gaza ce soir, la résistance est prête», a déclaré sur Telegram Ezzat al-Risheq, ajoutant que «la terre de Gaza engloutira les lambeaux des soldats» israéliens.

14h50 | Les États-Unis favorables à une «pause humanitaire» pour faire entrer l'aide à Gaza

14h20 | Le Hamas appelle le monde à «agir immédiatement» pour faire cesser les frappes d'Israël

«Nous demandons aux pays arabes et musulmans et à la communauté internationale d'assumer leurs responsabilités et d'agir immédiatement pour faire cesser les crimes et les massacres contre notre peuple», a affirmé le mouvement islamiste palestinien dans un communiqué.

13h34 | L'armée israélienne va «étendre ses opérations terrestres» à Gaza selon un porte-parole

L'armée israélienne va «étendre ses opérations terrestres» vendredi soir dans la bande de Gaza, déclare son porte-parole Daniel Hagari, au moment où le territoire palestinien est soumis à d'intenses bombardements israéliens.

C'est la suite de «la série de frappes des derniers jours», dit-il.

13h15 | Des groupes armés ont «le doigt sur la gâchette», prévient le chef de la diplomatie iranienne

Le chef de la diplomatie iranienne a prévenu vendredi que des groupes armés libanais et palestiniens avaient «le doigt sur la gâchette», craignant une escalade dans la guerre entre Israël et le Hamas.

13h | Gaza va subir une «avalanche sans précédent de souffrances», alerte le chef de l'ONU

«Sans un changement fondamental, la population de Gaza va subir une avalanche sans précédent de souffrances humaines», alerte le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

«Tout le monde doit prendre ses responsabilités. C'est un moment de vérité, l'Histoire nous jugera», lance Antonio Guterres dans une déclaration lue par son porte-parole, soulignant que «le système humanitaire à Gaza fait face à un effondrement total, avec des conséquences inimaginables pour plus de 2 millions de civils».

12h38 | Intenses bombardements israéliens à Gaza, communications et internet coupés

L'armée israélienne mène vendredi soir d'intenses bombardements, «sans précédent» depuis le début de la guerre, sur le nord de la bande de Gaza, notamment à Gaza-ville, selon des images de l'AFP et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

AFP

12h35 | Washington sanctionne des réseaux de financement du Hamas

Les États-Unis ont annoncé vendredi une seconde salve de sanctions économiques visant des responsables du Hamas, mais aussi des Gardiens de la révolution iraniens, ainsi que leurs réseaux financiers, trois semaines après le début de la guerre entre le mouvement islamiste palestinien et Israël.

12h33 | Gaza va subir une «avalanche sans précédent de souffrances», alerte l'ONU

«Sans un changement fondamental, la population de Gaza va subir une avalanche sans précédent de souffrance humaine», a alerté vendredi le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

11h25 | Israël accuse le Hamas de «mener la guerre depuis les hôpitaux» de Gaza

L'armée israélienne a accusé vendredi le mouvement islamiste palestinien du Hamas de «mener la guerre depuis les hôpitaux» de la bande de Gaza et de se servir de sa population comme «bouclier humain».

9h01 | Une première équipe médicale de la Croix-Rouge arrive à Gaza depuis le début de la guerre

Une équipe médicale de la Croix-Rouge est entrée dans la bande de Gaza pour la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, a annoncé vendredi une porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

7h15 | Le ministère de la Santé du Hamas annonce un bilan de 7326 morts dans la bande de Gaza

Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé vendredi que 7326 personnes, dont plus de 3000 enfants, avaient été tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre avec Israël.

AFP

5h58 | L'ONU préoccupée par les «crimes de guerre» commis dans la guerre Israël-Hamas

L'ONU s'est dite préoccupée vendredi que le fait que des «crimes de guerre» ont été commis et le soient encore, dans le conflit qui oppose Israël au mouvement islamiste du Hamas.

5h54 | Gaza: «beaucoup plus vont bientôt mourir» à cause du siège imposé par Israël

«Beaucoup plus (de gens) vont bientôt mourir» à cause du siège total imposé à la bande de Gaza par Israël, a prévenu vendredi le patron de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), lançant un appel à l'acheminement «significatif et continu» d'aide humanitaire.

AFP

5h48 | L'armée israélienne affirme avoir «éliminé» un commandant du Hamas

Peu après avoir atteint des cibles du Hamas, l'armée israélienne affirme qu'un commandant du bataillon Khan Yunis du Hamas, a été éliminé dans une frappe aérienne.

Madhath Mubashar, commandant du bataillon Khan Yunis du Hamas, a été éliminé dans une frappe aérienne de Tsahal.



En outre, Tsahal a frappé plus de 250 cibles du Hamas, y compris un réseau de tunnels terroristes à Gaza, qui ont déclenché des explosions secondaires. pic.twitter.com/njjp77kDbB — Tsahal (@Tsahal_IDF) October 27, 2023

4h38 | Guerre Israël-Hamas: un «drone» fait six blessés dans une ville frontalière égyptienne

Six personnes ont été blessées quand un drone s'est abattu tôt vendredi sur la ville égyptienne de Taba, frontalière d'Israël, pays en guerre avec le Hamas palestinien dans la bande de Gaza, rapporte l'armée égyptienne.

AFP

4h18 | Cisjordanie: quatre Palestiniens tués dans des raids israélien

Quatre Palestiniens ont étés tué vendredi à l'aube lors d'incursions de l'armée israélienne dans le nord de la Cisjordanie occupée, a rapporté l'agence officielle palestinienne Wafa. L'agence a affirmé que trois Palestiniens avaient été tués par des tirs israéliens lors d'une incursion effectuée par «une importante force» de l'armée israélienne à Jénine.

AFP

4h12 | Gaza a un besoin urgent d'aide humanitaire «significative et continue»

La bande de Gaza, soumise depuis le 7 octobre à un siège total et des bombardements israéliens, a un besoin urgent d'aide "significative et continue", a prévenu vendredi le patron de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA).

1h53 | Incursion au sol de l'armée israélienne dans le secteur central de la bande de Gaza

L'armée israélienne a annoncé vendredi matin que son infanterie avait mené un «raid ciblé dans le secteur central de la bande de Gaza», épaulée par «des chasseurs et des drones», visant des objectifs du Hamas.