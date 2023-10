François Legault semble perdu ces temps-ci... dommage, car on a besoin d’un gouvernement!

On n’a jamais vu notre premier ministre comme ça, alors qu’il amorce sa sixième année au pouvoir. On dirait qu’il n’a pas juste perdu l’élection partielle dans Jean-Talon, il semble avoir perdu sa boussole.

Rien ne va plus pour Legault. Incapable de supporter la suprême insulte d’avoir été comparé à Jean Charest et à Jean Chrétien, il s’est promené dans les corridors du parlement en murmurant ses réactions aux événements du jour.

La souveraineté le rattrape

Lorsqu’il s’est fait picosser par Paul St-Pierre Plamondon à la période des questions, c’était évident que l’abandon de sa première cause politique, la souveraineté, commençait à le rattraper.

Comment aurait-il pu en être autrement? En effet, personne parmi ceux qui connaissent vraiment Legault n’a cru une seconde qu’il avait réellement abandonné ses convictions séparatistes.

En vérité, il analyse ce dossier émotif comme un comptable. Ce n’est pas qu’il soit devenu un fier Canadien, c’est juste qu’il calcule que la souveraineté n’est pas réalisable.

Jeune et fougueux, tout comme le François Legault d’il y a 25 ans, PSPP est au sommet de sa forme. Entendons-nous bien, je ne crois absolument pas que son projet politique soit viable, pas plus que je crois les chiffres de son budget de l’an 1.

Ce qui fascine chez le chef du PQ, c’est sa simple détermination et sa conviction, qui sont d’une sincérité épatante. Si «la foi peut déplacer des montagnes», la foi de PSPP dans la cause souverainiste est en train de déplacer François Legault de son socle. Et ce dernier le sait trop bien...

Réflexes politiques perdus

Les bons vieux réflexes politiques de Legault semblent dorénavant avoir besoin de «lignes» préparées par son personnel politique. Toujours dans les corridors, il a pesté contre le projet souverainiste et le budget de l’an 1 d’un Québec souverain, mais il ne semblait même pas croire à ses propres lignes. C’était pathétique à regarder.

Legault vient aussi de découvrir qu’il est un socialiste qui lutte contre les privilèges des élites! Sa réaction bouillante contre la sortie de six anciens premiers ministres du Québec trahissait en effet une colère à l’égard de la situation actuelle de son gouvernement, au sein duquel rien ne semble fonctionner.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Legault a même tenté un coup d’éclat en allant rencontrer une centaine de protestataires du secteur public qui s’étaient réunis près du parlement. En pleine négociation dans un cadre juridique formel, il a commencé à haranguer les syndiqués avec sa vision pour des salaires différenciés.

C’est comme si un patron s’en allait plaider directement sa cause sur le plancher de l’usine, alors que des négociations formelles avec un syndicat dûment reconnu sont en cours. Il dérape.

Le dédain de l’excellence

Son rejet hautain des conseils unanimes de tous les anciens premiers ministres du Québec et ses attaques récentes contre les universités anglophones avaient un drôle de dénominateur commun: son dédain pour l’excellence.

Trois anciens premiers ministres péquistes et trois libéraux lui ont tous indiqué que son projet allait sacrifier des centres d’excellence. Ils ont raison, mais Legault, comme dans le cas des universités, n’en fait qu’à sa tête.

C’est tout le Québec qui en sortira perdant.