Jordanie: manifestation pour l'annulation du traité de paix avec Israël

Au moins cinq mille personnes ont manifesté vendredi à Amman pour réclamer l'annulation du traité de paix entre la Jordanie et Israël et dénoncer les bombardements menés par Israël contre la bande de Gaza en représailles à une attaque meurtrière du Hamas.

La manifestation a débuté devant la Grande Mosquée Husseini, au coeur de la capitale jordanienne, en présence d'un important dispositif policier, ont constaté des journalistes de l'AFP.

«Non à l'accord de Wadi Araba (le traité de paix israélo-jordanien signé en 1994), Non aux bases américaines», pouvait-on lire sur une banderole.

«La résistance est le chemin de la libération», proclamait une autre, alors que les drapeaux palestiniens et jordaniens flottaient en nombre.

«Wadi Araba n'est pas la paix, Wadi Araba c'est la reddition», ont scandé les manifestants, dont beaucoup portaient des keffiehs palestiniens sur la tête ou les épaules.

Certains ont brandi des portraits du président américain Joe Biden et du président français Emmanuel Macron, aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avec l'inscription «Complices dans le crime».

À Zarqa, située à une vingtaine de kilomètres de la capitale, environ deux mille personnes ont pris part à une manifestation, et des centaines d'autres ont battu le pavé à Mafraq, Tafila ou encore Aqaba.

Depuis le début de la guerre le 7 octobre entre Israël et le Hamas palestinien, les Jordaniens se mobilisent quasi-quotidiennement en solidarité avec les Palestiniens à Gaza. Le royaume partage sa frontière avec Israël et la Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

Plus de 7 300 personnes, selon le Hamas palestinien, en majorité des civils dont plus de 3 000 enfants, ont été tuées dans la bande de Gaza par les bombardements lancés sur le sol israélien par Israël en riposte à l'attaque du 7 octobre, la plus meurtrière de l'histoire d'Israël.

Environ 1 400 personnes ont été tuées en Israël depuis le 7 octobre, selon les autorités, en majorité des civils tués par les commandos du mouvement islamiste palestinien Hamas, qui contrôle la bande de Gaza.

Dans une interview exclusive à CNN diffusée mercredi, la reine Rania de Jordanie a dénoncé «le silence dans le monde» sur les bombardements israéliens contre la bande de Gaza se disant «choquée» de la «réaction» des pays occidentaux.

«C'est la première fois dans l'histoire moderne qu'il y a une telle souffrance humaine et que le monde n'appelle même pas à un cessez-le-feu», a-t-elle dit.

La Jordanie et Israël ont signé un traité de paix en octobre 1994, en plein processus de paix israélo-palestinien, au point mort depuis des années.