La perte auditive n'est pas seulement liée au vieillissement

Tout au long de notre vie, nous sommes exposés au bruit. Les concerts, les événements sportifs, le bruit au travail, et même l'écoute prolongée de musique à un volume élevé avec des écouteurs peuvent avoir un impact sur notre audition. À l’approche de la cinquantaine, la perte auditive n’est pas exclusivement liée au vieillissement; l’exposition au bruit peut aussi jouer un rôle dans la détérioration de l'audition.

Comme les problèmes d'audition peuvent affecter la qualité de vie, les interactions sociales, la performance au travail, et même la santé mentale, il est important de surveiller les signes précoces de perte auditive et d’agir à temps afin de ne pas risquer d’aggraver la situation: effectuer des contrôles auditifs préventifs réguliers, et consulter un professionnel de l'audition si nécessaire.

Les avancées technologiques dans le domaine des aides auditives permettent de trouver des solutions discrètes et performantes. Les appareils auditifs d'aujourd'hui sont souvent petits, discrets, et même connectés, pour une expérience d'écoute améliorée. De plus, 75% des coûts des appareils auditifs au Québec sont remboursés par un organisme payeur, comme la RAMQ ou la CNESST.



Aures Fortin & Gendron Audioprothésistes offre les services d’audioprothèse dans les régions de Québec, de la Côte-de-Beaupré et de Charlevoix. Vous serez leur priorité. Profitez des technologies de pointe de la profession et d’un rendez-vous rapide.

