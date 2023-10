La Russie dit avoir démantelé un réseau ukrainien en territoire occupé, un mort

Les services de sécurité russes (FSB) ont affirmé vendredi avoir démantelé un réseau d'«agents» ukrainiens qui opéraient dans la région occupée de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, tuant l'un d'eux lors de cette opération.

Le FSB a revendiqué dans un communiqué avoir «mis fin aux activités de trois grands groupes d'agents» qui étaient «coordonnés» par le renseignement militaire ukrainien afin de «recueillir des informations et exercer une influence psychologique sur les habitants de la région».

Ils sont accusés d'avoir incité via un média et une chaîne sur Telegram les résidents locaux à «collecter et à leur transmettre des informations sur les emplacements et les mouvements du personnel militaire russe, du matériel militaire et d'autres informations».

«Des citoyens ukrainiens et russes impliqués dans ces activités illégales ont été arrêtés par des agents de sécurité», a poursuivi le FSB, qui précise que l'un des suspects a «résisté par les armes et a été tué par des tirs de riposte».

Des réseaux d'informateurs, d'agents et de résistants ont été mis en place dans le sud de l'Ukraine, pour affaiblir l'occupation russe.

Un ancien député ukrainien qui était passé côté russe dès 2014, Oleg Tsariov, a lui été grièvement blessé par balles, a annoncé vendredi un responsable de l'occupation russe dans le sud de l'Ukraine.

«L'état d'Oleg est très grave. Il est actuellement en soins intensifs», a indiqué Vladimir Rogov sur Telegram.

Plusieurs assassinats ou tentatives d'assassinats imputés à l'Ukraine et visant des responsables de l'occupation russe ont eu lieu depuis le début du conflit en 2022.