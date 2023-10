Le tapis vert de la Série mondiale

Avant le premier match de la Série mondiale à Arlington, au Texas, je me suis promené sur le terrain lors de la séance d’entraînement au bâton des deux équipes. L’ambiance était détendue et les joueurs s’amusaient entre leurs élans. Peu importe qu’ils soient des recrues ou des vétérans, ils apprécient ce moment, car, pour certains, ils ne revivront peut-être plus jamais cette chance unique.

Photo fournie par Pascale Vallée

J’ai rencontré, avant le match, un des joueurs clefs de cette Série mondiale, Max Scherzer, qui était accompagné de l’ancien lanceur des Expos et maintenant l’entraîneur des lanceurs des Rangers, Mike Maddux.

Arrivé sur le terrain, mon bon ami de plusieurs années le gérant Bruce Bochy s’est approché de moi pour me saluer. Première question qu’il me pose : « Crois-tu au retour des Expos à Montréal ? »

En me dirigeant vers le stade de baseball, je suis passé devant le domicile des Cowboys de Dallas, comme vous pouvez le constater sur la photo, qui se trouve juste à côté de celui des Rangers.

L’ancienne vedette des Blue Jays Lourdes Gurriel fils est toujours aussi spectaculaire.

Le légendaire Derek Jeter a rencontré, avant le match, l’équipe de TVA Sports, formée de Denis Casavant, Rodger Brulotte, Martin Larocque et Michel Godbout.

J’ai été impressionné par l’éthique de travail d’avant-match de l’excellente recrue Corbin Carroll.