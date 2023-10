Les attentats du 11 septembre 2001 m’ont marqué

Depuis 2021, Mathieu Traversy est le maire de Terrebonne. Auparavant, il a siégé à l’Assemblée nationale pendant deux termes au sein du Parti Québécois. Il a fréquenté le Cégep de Lanaudière, à Terrebonne, et plus tard l’UQAM en science politique. Il est un passionné de l’histoire du Québec et d’ailleurs ; c’est en quatrième secondaire qu’il a découvert son identité politique. Il devient un jeune nationaliste qui croit en la souveraineté du Québec. Aujourd’hui, il est fier d’être le maire de Terrebonne.

Les attentats du 11 septembre 2001 t’ont marqué.

Un ouvrier du cégep m’a appris que les deux tours de New York avaient été abattues. Des terroristes ont tué près de 3000 personnes et ils en ont blessé plus de 6000 autres.

Tu as été ébranlé par ces attaques ?

J’étais ébranlé, car mes idées de comment faire un meilleur monde venaient d’être déséquilibrées. Le monde a été changé par une tourmente que je n’aurais jamais cru vivre en Amérique du Nord.

Le maire de Terrebonne est natif de Mascouche.

Jusqu’à l’âge de 8 ans, je demeurais à Mascouche où j’ai fréquenté l’école primaire du Soleil-Levant.

L’influence de tes parents.

Mon père, Pierre, a été pendant de nombreuses années professeur d’éducation physique à l’école du Vieux-Chêne, à Terrebonne. Ma mère, Bibiane, était régisseur aquatique à la Ville de Terrebonne. Ils m’ont incité à pratiquer du sport, mais ils n’ont jamais tenté de m’influencer sur mon choix politique. C’était mon choix, et aussi, de vivre avec.

La persévérance a joué un rôle important dans ta vie.

Mes parents m’ont appris l’importance de la persévérance dans tout ce que j’entreprenais. Je devais faire tout pour gagner, cependant dans l’humilité et le respect des autres.

Tu voulais devenir un professeur comme ton père.

Je me suis inscrit dans le programme intensif en éducation physique à l’école Saint-Louis à Terrebonne. On y reviendra plus tard, dans ma vie, quant au choix de ma carrière.

Tu étais exubérant à l’école.

Et comment ! J’ai toujours aimé m’exprimer. Il va sans dire que je perturbais souvent les activités en classe, au grand plaisir des élèves, mais souvent à la consternation des profs.

Tu as visité plusieurs régions du Québec.

Pendant la période de vacances estivales avec mes parents, mon frère, Simon, et ma sœur, Lydia, nous visitions plusieurs régions du Québec, dont la Mauricie, la Gaspésie et Tadoussac.

As-tu une préférence ?

La première fois que j’ai aperçu une baleine à Tadoussac, j’ai été stupéfié par son immensité. La beauté de la nature en Mauricie est étincelante. Mais, dans les yeux d’un jeune de mon âge, de voir cet immense rocher percé dans le fleuve Saint-Laurent, c’était éblouissant.

Quels sports aimais-tu pratiquer ?

Le hockey dans la rue avec mes amis ainsi qu’à la patinoire du parc voisin. La natation et le badminton ont fait partie de mes activités scolaires. Sans oublier le camp d’été des Fripouilles au parc Vaillant.

Pourquoi ?

Comme toi et plusieurs autres vous en êtes aperçus, une fois que j’ai amorcé mon secondaire au Collège Laval, à cause de mon physique, le badminton et la natation me favorisaient plus que le football et le hockey.

Tu étais en sport-études badminton, mais tu avais choisi aussi de jouer de la trompette.

Lors de mon cours de musique, au grand désarroi de mes parents, j’ai choisi de jouer de la trompette au sein de l’harmonie du collège. Mes pauvres parents ont dû endurer mes nombreuses heures de pratique au son d’un bruit qui a certainement percé leurs oreilles.

Est-ce que cela a été difficile de changer souvent d’école ?

Je n’y ai pas vraiment pensé avant que tu me poses la question. À vrai dire, aujourd’hui, je réalise que ce n’était pas nécessairement facile de perdre mes amis, cependant j’avais de la facilité à me faire de nouveaux amis.

Tu adorais les cours d’histoire.

Mes cours d’histoire en quatrième secondaire au Collège Laval ont joué un rôle influent dans ma prise de décision sur l’histoire du Québec et le futur que je désirais.

Tu as découvert plusieurs personnalités qui ont influencé l’histoire du Québec.

Les Maurice Duplessis, Robert Bourassa, le général Charles de Gaulle, ancien président de la France, et René Lévesque, chacun à sa façon m’a permis de découvrir comment ils ont dû se battre pour réaliser leurs accomplissements. À compter de ces cours, je voulais jouer un rôle dans l’histoire du Québec. Je désirais laisser ma marque et m’impliquer afin qu’un jour le Québec devienne indépendant.

Tu es de la première cohorte du Cégep de Terrebonne.

De la toute première cohorte qui avait le privilège de faire ses études au cégep dans un bâtiment et non pas dans des roulottes (des installations préfabriquées).

Tu as fait de l’improvisation au cégep.

Malheureusement, la vie étudiante n’offrait pas beaucoup de divertissement. L’impro m’a permis de m’exprimer avec de l’humour et surtout plus tard, dans la vie politique, de ne jamais être pris au dépourvu par une question ou un commentaire désobligeant.

Tu as été élu président des élèves au Cégep de Terrebonne.

Cela a été vraiment mes premiers pas vers la défense d’idées qui devaient devenir une réalité. C’est drôle, plusieurs des causes que j’ai débattues ne se sont pas améliorées.

Tu as dû te battre pour améliorer la vie étudiante.

Je défendais les droits des étudiants en matière de transport en commun, le manque d’espaces de stationnement au cégep, sans oublier de trouver des activités pour améliorer l’appartenance des étudiants au sein du cégep. Je ne peux pas m’empêcher de sourire lorsque je vois le Salon des étudiants qui est tout simplement tenu pour acquis, pourtant on a dû se battre pour avoir ce salon.

Tu ressens quoi à la suite des célébrations du 350e anniversaire de Terrebonne ?

Depuis quelques années, la ville de Terrebonne a fait la une des journaux, pas nécessairement toujours pour de bonnes raisons.

La fierté d’être un citoyen de la ville de Terrebonne.

Les fêtes du 350e anniversaire de Terrebonne ont permis aux citoyens et aux visiteurs de redécouvrir comment la Ville de Terrebonne a réalisé tellement de bonnes choses. Aujourd’hui, les résidents de Terrebonne sont redevenus fiers de leur ville.