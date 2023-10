«Les Jours», un film lumineux à voir absolument

Je vais vous parler d’un documentaire unique, fabuleux, lumineux, bouleversant. Rempli de vie, de larmes, de rires et de tout plein d’amour à ras bord. Son titre : Les Jours.

Pendant un an, on suit Marie-Philip, une jeune femme brillante, drôle et attachante. Croyez-moi, vous ne l’oublierez jamais.

À 28 ans – et à une semaine de sa fête –, c’est le choc. Marie-Philip apprend qu’elle a un cancer du sein, stade 3. Impossible d’y croire à un si jeune âge. Et pourtant, c’est bel et bien une réalité.

La cinéaste Geneviève Dulude-De Celles nous prend littéralement par le cœur, mais elle le fait tout en nuances. Elle nous fait entrer, pas à pas, dans l’année de Marie-Philip.

Chimiothérapie. Radiothérapie. Chirurgie. Scans. Prélèvements. L’annonce à faire à la famille et aux amis. Perte des cheveux. Collection de perruques. Quête d’un nouvel amoureux. Peur de la mort. Ne pas savoir encore si elle voudra être mère si elle survit à la maladie. Etc.

Bref, c’est le «kit» cancer au grand complet. Le film n’est pourtant pas triste. Bien au contraire. Il nous montre, sans flafla, les dessous de tout ce qui entoure et suit le diagnostic. C’est de la pédagogie 101 de grande qualité.

Mais surtout, il nous invite dans un monde qu’on connaît trop peu. Celui des jeunes femmes qui, dans la vingtaine ou la trentaine, ont un diagnostic de cancer du sein.

Je le sais parce que je l’ai vécu à 34 ans. Diagnostic : cancer du sein agressif. Un an de ma vie, comme Marie-Philip. Un an à passer à travers le «kit» complet. Un an au moment même où tout commence.

Dans la tête et le cœur de Marie-Philip

Pour tenter de mieux le comprendre, Les jours nous fait pénétrer dans la tête et le cœur de Marie-Philip et de sa famille, inoubliable elle aussi.

Cette famille qui, de prime abord, n’a rien d’exceptionnel, on la découvre présente, aimante, touchante, tenace, enveloppante et drôle.

Elle fera tout pour sa belle Marie-Philip. Y compris se faire raser la tête en même temps qu’elle en se filmant, entrecoupé de larmes et de fous rires. La vraie vie, quoi.

Je vous le dis tout de suite, Marie-Philip va bien. Elle a même trouvé l’amour. Or, malheureusement, ce ne sont pas toutes les jeunes femmes qui survivent à un cancer du sein.

De 20 à 49 ans, 18% des cancers diagnostiqués chez les femmes sont des cancers du sein et ils sont la première cause de décès par cancer dans ce groupe d’âge.

Pour Sophie

Pour ma part, impossible d’oublier ma grande amie, Sophie. Rencontrée à l’hôpital pendant nos traitements de chimio, elle est décédée du cancer du sein à 32 ans seulement.

En cette fin d’octobre, le fameux mois «rose» de la sensibilisation au cancer du sein, c’est donc à prendre au sérieux. Très au sérieux.

Les Jours, c’est aussi un rappel aux jeunes femmes de s’occuper de la santé de leurs seins. De faire leur autoexamen. À 34 ans, il m’a sauvé la vie. En palpant une masse bizarre, il m’a fait courir chez le médecin.

Comme j’aurais aimé avoir eu ce film pour mieux m’accompagner dans les dédales complexes qui m’attendaient.

Les Jours, je vous le jure, c’est plein de vie. Le cancer fait peur. Avec raison. Du même coup, il a le don de nous propulser contre notre gré de l’autre côté du miroir.

Du côté de l’essentiel. De l’«être» au lieu du «paraître», si cher à notre époque. Dans son année de «kit» cancer, on voit Marie-Philip le découvrir à son tour.

Je vous souhaite tellement de pouvoir regarder, écouter et ressentir profondément tout ce que ce documentaire d’exception vous apportera.

Et ça tombe bien, à partir d’aujourd’hui, Les jours est disponible partout au Canada. En vidéo sur demande (VSD), sur les plateformes iTunes, Illico, Cablevision, Cogeco, Bell, Telus, Shaw et sur la boutique en ligne Maison 4tiers.

Vous ne le regretterez pas...