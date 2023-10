Les Pères Nature: à 34 ans, elle reprend les rênes de l’entreprise familiale

L’institution Les Pères Nature, bien implantée en Beauce, pourrait tenter une percée dans la région de Québec, si on se fie à sa nouvelle propriétaire, la fille du fondateur, Maréva Bédard.

«Je suis une fille d’équipe et je veux continuer à bâtir l’entreprise», a affirmé Mme Bédard, qui est âgée de 34 ans.

Cette volonté de croître pourrait se traduire par une ou deux succursales de plus, possiblement dans la région de Québec.

Jeudi dernier, elle est devenue l’unique propriétaire de l’entreprise familiale, après un processus enclenché il y a plusieurs mois, voire des années. Les Pères Nature, c’est une halle alimentaire complète avec services de boucherie, pâtisserie, poissonnerie, fromagerie, un restaurant et un service de traiteur, le tout sous un même toit.

«Je dirais que cela a toujours été en moi. Dès mon plus jeune âge, j’affirmais que mon rêve était de poursuivre l’entreprise de mon père», a-t-elle confié au Journal.

Mme Bédard n’était pas encore née lorsque son père, Clément, qui est décédé l’été dernier, a fondé l’entreprise en 1977. Même si elle a commencé à occuper différents rôles dès l’âge de 14 ans, elle s’y est consacrée à temps plein au début de la vingtaine.

Photo Claire Delefortrie

Aujourd’hui, avec deux établissements d’affaires, l'un à Sainte-Marie et l’autre à Saint-Georges, Les Pères Nature comptent un peu plus de 230 employés. Jusqu’à tout récemment, Mme Bédard dirigeait l’entreprise avec ses trois frères, tous propriétaires en parts égales, avant les changements.

Le fait qu’elle connaisse tous les rouages de l’entreprise a réussi à mettre en confiance les prêteurs, puisque le financement dans un contexte de transfert d’entreprise peut être vu comme un obstacle.

Photo Claire Delefortrie

«Les banques aiment savoir qu’elles peuvent avoir confiance envers celui ou celle qui prend la relève. Puis, je détenais quand même 25% de l’entreprise en étant déjà actionnaire.»

Relève familiale au Québec

Les cas de relèves familiales comme celui-ci sont malheureusement trop peu nombreux au Québec, selon Pierre Graff, président-directeur général du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec.

Selon lui, la moitié des entreprises familiales n’a pas encore identifié de relève, alors que 76% des entreprises au pays vont changer de mains dans les 10 prochaines années.

«Cela veut dire que, dans le processus, il n’y a pas de continuité pour l’instant», s’inquiète-t-il.

Selon une estimation du Centre de transfert d'entreprise du Québec, il y aurait bon an mal an entre 9000 et 12 000 entreprises au Québec qui changent de propriétaires. La relève familiale représente environ 25% des transferts.

Principaux types de transferts d’entreprise

Familial (25%)

Externe (60%)

Interne (15%)

Le taux de succès des transferts: 87,5% après cinq ans

(Source: Centre de transfert d’entreprise du Québec)