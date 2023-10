L’histoire québécoise est loin d’être passée date!

L'histoire du Québec se réinvente à travers le balado Passé Date , disponible sur la plateforme audio QUB radio . Dans une discussion captivante, Martin Landry, historien et enseignant, partage sa passion pour l'histoire et évoque le lancement de leur premier livre, « Passé date : la Nouvelle-France » coécrit par Raymond Médard, René Achim et en collaboration avec un historien autochtone.

Le balado et le tout premier livre Passé Date se démarquent en racontant l'histoire du Québec de manière accessible, mettant en lumière des perspectives longtemps négligées. Martin Landry souligne l'importance de ne pas idéologiser l'histoire, mais de la présenter de manière équilibrée, encourageant le public à se forger ses propres opinions.

« Passé date : la Nouvelle-France » est un concentré d'anecdotes fascinantes qui dévoilent les complexités de l'histoire québécoise. Rempli d'images, d'illustrations, et d'histoires inédites, il vise à captiver un large public, des ados aux adultes.

Ce livre et ce balado sont une invitation à explorer les méandres de l'histoire du Québec, à revoir les clichés et à célébrer la richesse des récits québécois. L'histoire ne se contente pas de raconter le passé, elle éclaire le présent et guide l'avenir, en nous aidant à comprendre qui nous sommes vraiment.

