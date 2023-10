L’importance de la santé bucco-dentaire

En plus, les mauvaises bactéries buccales accumulées à cause d’une mauvaise hygiène de la bouche peuvent migrer dans l’organisme et causer de graves problèmes cardiaques. Voici les signes de danger à surveiller et les bons gestes à adopter.

Dents jaunes ou tachées

On ne veut pas avoir des dents blanches seulement pour l’aspect esthétique. La couleur d’une dent reflète l’état de santé de ses couches : l’émail est la couche externe et la dentine est la couche interne, vitale, de la dent. Lorsqu’une coloration brunâtre se manifeste sur une seule dent, cela pourrait être le signe d’une carie dentaire avancée.

Mal de mâchoire

Des douleurs à la mâchoire peuvent aussi impliquer des maux de tête, de la difficulté à mastiquer et à avaler. Ces troubles peuvent être causés par diverses maladies. Il est important de consulter rapidement un médecin dentiste afin de déceler la cause du problème. En laissant la situation se dégrader, la mâchoire peut même se bloquer, compliquant l’alimentation.

Gencives gonflées

Des gencives sensibles et rouges sont des signes d’une inflammation gingivale, d’une accumulation de plaque dentaire ou d’une maladie qui peut évoluer en un déchaussement dentaire : la parodontite, menant au mouvement et à la chute de certaines dents. Il y a aussi un risque de provoquer des maladies cardiovasculaires et même la maladie d’Alzheimer sur le long terme. Des gencives en mauvais état sont souvent le signe d’une mauvaise hygiène bucco-dentaire ou d’une infection par un virus ou une bactérie. En plus des gencives, l’inflammation peut affecter les joues, le palais, les lèvres et la langue.

Santé buccale générale

Il ne faut pas attendre la présence d’un des signes mentionnés plus tôt avant de rendre visite au médecin dentiste. Il est recommandé de passer un examen au moins une fois par année. Au départ, une image radiologique est produite afin que la dentiste puisse avoir une bonne idée de la santé de l’os et des dents de la mâchoire. Après le nettoyage de bouche par l’hygiéniste vient la rencontre avec le dentiste. C’est le moment de lui faire part de malaises buccaux, s’il y en a. Le médecin dentiste analysera tous les changements aux dents depuis la dernière visite, veillant à identifier toute modification de couleur, de position, de desserrement et de cassure. Le dentiste analyse la réparation des dents effectuée dans le passé, la vitalité des dents et, bien sûr, la présence ou non de caries. Le médecin dentiste ne vérifie pas que les dents, c’est toute la bouche qui doit être analysée : la langue, les lèvres, les joues et les tissus mous de la cavité buccale. Ce spécialiste de la santé bucco-dentaire vérifie aussi les signes de cancer ou d’autres maladies. À la fin de la rencontre, le dentiste fera ses recommandations de traitements pour régler les problèmes diagnostiqués.