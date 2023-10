Mémoires vivantes – Le Grand Bal de la Ville de Terrebonne

La Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne a tenu son événement signature, Mémoires vivantes – Le Grand Bal, qui a été présenté par Montoni. Les convives ont eu la chance de se remémorer et de partager leurs plus beaux souvenirs de Terrebonne.

Le président de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne, André Shatskoff, est en compagnie du maire de Terrebonne, Mathieu Traversy, d’Alain Dumas, qui a égayé la soirée par son animation, et de Céline Durand, la directrice générale de la Corporation.

Une exposition de photos retraçait les moments marquants du Terrebonne contemporain. On voit le maire de Terrebonne, Mathieu Traversy, Céline Durand, la directrice générale de la Corporation, André Shatskoff, le président de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne, ainsi que le ministre Pierre Fitzgibbon.

Le bal a eu lieu au prestigieux Club de golf Le Mirage, qui était représenté par Carol Castonguay, Domenic Chaumont, René Noël, Éric Lafrenière, le DG du Mirage, Brigitte Tremblay, Yvan Benoit et Pascale Vallée en compagnie du conseiller municipal, Robert Auger.

Les membres de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne, qu’on voit sur la photo, ont effectué un travail remarquable.

Grenier automobile, le partenaire officiel du 350e anniversaire, a donné un objet significatif pour la capsule temporelle. Sur la photo, on voit Céline Durand, Julien Grenier, Sophie Pesant, André Shatskoff, Laurence Vermette et Gabriel Grenier.

Québecor et Vidéotron sont des partenaires majeurs du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne. Sur la photo, on voit Erick Munoz, directeur général, Vidéotron Affaires, sa conjointe Anne-Marie Perron, Mathieu Traversy, maire de Terrebonne, Pascal Tanguay, directeur général solutions clients, Québecor Expertise Média, et sa conjointe, Kim Jodoin.