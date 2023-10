Mieux connaître les vaccins et leur rôle

La vaccination nous protège donc (et protège les autres) contre ces microbes potentiellement liés à diverses maladies, dont quelques-unes peuvent entraîner de très graves conséquences, allant jusqu’à la mort.

De plus, les vaccins diminuent la transmission des maladies contagieuses. Ainsi, depuis qu’ils sont offerts à grande échelle, soit autour des années 1960, l’incidence de plusieurs maladies graves, comme la polio et la rougeole, a fortement baissé.

Comment ça fonctionne?

Le vaccin installe dans le corps de la personne qui le reçoit une protection contre une maladie spécifique. Ce récepteur est alors prêt à affronter la maladie avec un minimum de symptômes et même aucun si une épidémie survient ou s’il entre en contact avec un individu qui en est atteint.

En gros, le vaccin prépare le corps à affronter une maladie donnée en utilisant le système immunitaire... dudit corps. Les vaccins sont créés à partir de petites quantités de microbes pathogènes d’une bactérie ou d’un virus mort ou affaibli.

Par exemple, celui contre la rougeole est produit à partir du virus de la rougeole. Le microbe dans le vaccin est tué ou affaibli afin que la personne ne contracte pas la maladie. Lorsque le vaccin est administré, le corps produit des anticorps pour lutter contre la petite quantité de microbes dans le vaccin. Ces anticorps combattent la maladie lorsque la personne est exposée au microbe. Les vaccins permettent ainsi de l’exposer en toute sécurité et de la protéger ensuite contre la maladie.

Une dose ou plusieurs?

La plupart des anticorps qui se développent après l’injection d’un vaccin protègent à long terme contre la maladie. Toutefois, certains vaccins doivent être administrés en plusieurs doses afin que le corps bâtisse en entier son immunité. D’autres vaccins nécessitent une dose de rappel, de manière à ce que le système immunitaire se souvienne de la maladie à cibler.

Cela dit, certaines personnes ne devraient pas recevoir un vaccin en particulier. Par exemple, celles souffrant d’une allergie grave à un ingrédient du vaccin (comme un antibiotique). De même, les vaccins vivants, tels que celui contre la varicelle, ne devraient pas être offerts aux femmes enceintes ou aux gens éprouvant des problèmes avec leur système immunitaire.

Comment y accéder?

Selon l’Organisation mondiale de la santé, de deux à trois millions de vies sont sauvées dans le monde chaque année grâce à la vaccination.

Chez nous, le Programme québécois d’immunisation offre gratuitement et sur une base volontaire certains vaccins contre une vingtaine de maladies : zona, hépatites A et B, rougeole, oreillons, varicelle, etc.

Pour en savoir plus sur la démarche à suivre en vue d’un vaccin, contactez votre CLSC, votre médecin ou votre pharmacien. N’oubliez pas d’apporter votre carnet de vaccination lors de votre rendez-vous. Ce document est généralement remis à la naissance ou lors du premier rendez-vous de vaccination. Les données sur les vaccins reçus seront inscrites dans votre carnet ainsi que dans le Registre de vaccination du Québec.

Ce dernier consiste en un fichier informatisé mis à la disposition des professionnels de la santé (médecins, infirmières, etc.). Il recense toute l’information sur les vaccins reçus par une personne au Québec.