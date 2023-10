Originaire de Lewiston: Patrick Dempsey a «le cœur brisé» après la tragédie

L’acteur américain Patrick Dempsey s’est dit «profondément attristé» par la tragique fusillade qui s’est déroulée mercredi soir à Lewiston, sa ville natale.

• À lire aussi: Tuerie à Lewiston: l’État du Maine est en état de siège

• À lire aussi: Fusillade à Lewiston: ils ont vécu l'horreur

• À lire aussi: La police aux trousses du tireur présumé de la pire tuerie de l'histoire du Maine

«Je suis choqué et profondément attristé par la tragédie de la nuit dernière dans ma ville natale, Lewiston, dans le Maine», a écrit jeudi sur Instagram celui qui a campé le rôle de Derek Shepherd dans la série Grey’s Anatomy.

Mercredi soir, un tireur est entré dans un salon de quilles et dans un restaurant avant d’ouvrir le feu sur plusieurs personnes, faisant au moins 18 morts et 13 blessés dans cette municipalité du Maine. Le suspect de 40 ans est toujours recherché par les autorités.

Pour l’acteur de 57 ans, la grande force de l’État reste «son sens de la communauté». «Maintenant on nous demande de nous rassembler pour soutenir tous ceux qui ont été dévastés par cet acte insensé», a-t-il souligné.

Patrick Dempsey semble avoir gardé un attachement à sa ville natale puisqu’il y a notamment fondé le Dempsey Center, un centre de soutien aux personnes atteintes du cancer.

«Ma famille et moi-même avons le cœur brisé pour les victimes, leurs familles et la communauté», a conclu celui qui est aussi pilote de course.