Réseau Charlevoix: une saison record grâce au train à hydrogène

L’expérience du premier train de passagers alimenté à l’hydrogène en Amérique s’est avérée extrêmement concluante pour le Réseau Charlevoix, qui comptabilise environ 20 000 embarquements supplémentaires, en plus d’enregistrer une saison record.

Plus que satisfaite, la directrice générale du Réseau Charlevoix, Nancy Belley, a confié au Journal son désir de répéter l’expérience dans les années à venir. C’est toutefois le gouvernement du Québec qui aura le dernier mot en raison des coûts que cela implique.

Crédit : Alstom / C. Fleury

«On a adoré, les gens ont adoré également, donc on travaille très fort actuellement pour le voir revenir sur nos rails la saison prochaine», explique-t-elle.

«Les résultats sont extrêmement concluants et le gouvernement n’a plus intérêt à nous aider à acquérir des trains au diesel. Celui-là, on le connaît et on l’a exploité tout l’été, donc ce serait d’un illogisme fou de ne pas en profiter l’année prochaine, mais pour ça, on va avoir besoin du gouvernement», a-t-elle plaidé.

Reliant Québec à Baie-Saint-Paul, de juin à la fin septembre, le train zéro émission d’une capacité de 120 personnes du constructeur français Alstom a attiré 34 délégations commerciales, gouvernementales, provenant de toute l’Amérique du Nord au cours de l’été.

Crédit : Alstom / C. Fleury

La multinationale française continue de recevoir de nombreuses demandes pour son train à hydrogène. Ce dernier demeurera entreposé à La Pocatière pour l’hiver plutôt que de retourner en Europe.

«Il y a un nombre important de demandes pour ce train et nous sommes actuellement à évaluer différentes opportunités pour l'avenir de ce train en Amérique du Nord», a expliqué Alstom, dans une déclaration officielle vendredi.

En «peine d’amour»

Lors du voyage inaugural en juin dernier, Nancy Belley avait expliqué qu’elle aimerait que les prochains trains ajoutés à la flotte fonctionnent à l’hydrogène. Elle préférait toutefois attendre la conclusion du projet pilote avant de se prononcer davantage.

Maintenant que c’est concluant, elle a confié au Journal qu’elle est en «peine d’amour» depuis que le train n’est plus sur les rails.

«Il ne faut pas se le cacher, nos trains sont en fin de vie. Ils datent des années 80 et c’est certain qu’il faudra les changer à un moment donné et certain que pour la pérennité, on aimerait renouveler avec des technologies comme celles-là», explique la directrice générale.

Transition écologique

Selon les données fournies par Alstom, le projet pilote de la dernière saison estivale aura permis d’économiser environ 8400 litres de diesel et d’éviter l’émission de 22 tonnes de CO 2 . Un résultat qui séduit le Réseau Charlevoix.

L’Institut de recherche sur l’hydrogène de l’Université du Québec à Trois-Rivières, qui a obtenu le mandat d’étudier l’écosystème de ravitaillement, d’opération et de maintenance du train, rendra également un rapport détaillé à Alstom d’ici la fin de l’année.