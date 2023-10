Retour sur «Ma réflexion sur la foi»

En lisant ce matin les propos de Lorraine dont vous publiez la lettre, je me suis reconnue dans le discours qu’elle vous a tenu. Moi aussi je n’en pouvais plus du carcan imposé par l’Église catholique. Mais en même temps, j’avais besoin de croire en quelque chose pour donner un sens à ma vie. Comme elle, j’ai lu Le Christ philosophe de Frédéric Lenoir, et cette œuvre littéraire m’a beaucoup parlé.

Je sais Louise que vous n’aimez pas qu’on vous dicte d’avoir la foi pour mener une vie plus saine, et je ne vous le dirai pas non plus, parce que j’ai trop de respect pour la femme que vous êtes. Cependant, je sens le besoin de vous dire que moi j’ai trouvé la paix depuis que je parle directement à mon Dieu, mais que je ne me permettrais jamais de juger quiconque ne pense pas comme moi.

Jolaine

Un certain Michel Gaudette m’a également dit à propos de cette lettre « Cette dame qui a trouvé la foi dans une démarche individualisée face à son Dieu réalise ce que je prône : c’est-à-dire une relation individuelle entretenue avec le Créateur par la prière. Une relation et non une religion. »