La Dre Isabelle Gaston au front pour faire connaître les dangers des implants mammaires

La Dre Isabelle Gaston, qui s’est récemment fait enlever ses implants mammaires reconnus pour poser des risques accrus de cancer, déplore ne pas avoir été avisée des dangers pour sa santé et souhaite la création d’un registre des prothèses pour mieux protéger les femmes.

«Je n’ai jamais pensé que mes prothèses étaient à risque, je n’ai jamais eu de lettre! jure la Dre Isabelle Gaston. Je ne valais même pas une lettre ? Avec mon auto, ça fait trois lettres [pour des rappels] que je reçois!»

Médecin de famille à Montréal, la femme de 50 ans avait des implants mammaires macro texturés de la compagnie Allergan, depuis 2008. En 2019, Santé Canada les a retirés du marché, en raison d’un risque accru de cancer du système immunitaire (lymphome). Le risque du cancer est de 1 sur 1475, ce qui est considéré comme «rare», indique Santé Canada.

«Si on voyait une voiture au Québec exploser à chaque 1500, est-ce qu’on dirait que c’est un phénomène rare?», compare la Dre Gaston.

Près de 100 cas jusqu’ici

Au pays, 69 cas de cancers ont été confirmés jusqu’ici et 27 autres sont soupçonnés. Trois personnes en sont décédées. À peine un mois après avoir découvert les risques, Mme Gaston a subi une chirurgie d’explantation au privé, en juin dernier.

«J’étais frustrée de payer 17 000$, mais après j’étais en paix», avoue-t-elle.

Après l'opération, la capsule d’implant de Mme Gaston a été envoyée pour analyse dans un laboratoire. Elle attend toujours le résultat.

Écoutez l’entrevue avec Dr Stephen Nicolaidis, chirurgien plasticien à Montréal se spécialisant dans le retrait d’implants mammaires via QUB radio :

«Il n’y a pas de moyen de dépister le problème. La seule façon de minimiser les risques, c’est de les enlever», s’inquiète-t-elle, ajoutant que le risque accru de cancer demeurera à l'avenir.

Après plusieurs démarches auprès des autorités de santé du Québec, la Dre Gaston est convaincue que l’information n’est pas bien diffusée auprès des femmes.

En août dernier, elle a fait parvenir une pétition à son député provincial pour demander que tous les implants (qui ont un numéro de série) soient inscrits automatiquement dans le Dossier santé Québec du patient. Cela permettrait de joindre les patientes facilement en cas de problème, et faciliterait d'éventuelles recherches sur le sujet.

«Accessible en un clic»

«Ce serait accessible en un seul clic!», souligne-t-elle, ajoutant que beaucoup de femmes ignorent quel type d’implant elles ont.

Elle propose aussi que la chirurgie d’explantation des implants retirés du marché soit inscrite (selon certaines conditions) à la liste des chirurgies remboursées par la Régie de l’assurance-maladie du Québec. La médecin attend toujours une réponse de son député, Paul St-Pierre Plamondon.

Par ailleurs, la femme avait développé toutes sortes de problèmes de santé au fil du temps: fatigue, sudation nocturne, doigts et orteils enflés, côlon irritable.

«Je ne suis pas hypocondriaque, c’est plutôt le contraire, dit la femme qui a passé toutes sortes de tests de santé qui n’ont rien décelé. Je n’avais jamais pensé aux implants.»

Or, depuis son explantation, Mme Gaston estime que 80 % de ses symptômes ont disparu.

Améliorations drastiques

«Ça a amélioré ma vie drastiquement de les faire enlever», jure-t-elle.

Avec du recul, elle associe ses symptômes à la maladie des implants mammaires, qui n’est pas reconnue au Canada, mais décriée par de plus en plus de femmes. Une panoplie de symptômes surviennent après la pose d’implants et se résorbent après l’explantation.

En tant que médecin de famille, la Dre Gaston questionne désormais toutes ses patientes au sujet des implants.

«Je peux pas rester silencieuse, confie-t-elle. Je ne dis pas qu’il faut enlever tous les implants, chacun prend sa décision. Je veux juste qu’on informe les gens pour que la femme dans mon bureau prenne une décision de manière éclairée.»

En septembre 2022, la Food and Drug Administration aux États-Unis a évoqué des risques accrus de cancer chez les patientes qui avaient des implants mammaires de toutes sortes.