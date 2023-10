[PHOTOS] Un boom immobilier majeur près du Mont-Sainte-Anne

Malgré le piètre état de la station du Mont-Sainte-Anne, la construction domiciliaire et la hausse de la population se poursuivent à une vitesse folle près de la montagne.

À Beaupré, la municipalité a enregistré une hausse de plus de 10% de ses citoyens entre 2016 et 2021.

Depuis 2006, la croissance atteint même près de 40%.

Photo Jean-François Racine

Du côté de Saint-Ferréol-les-Neiges, la situation est encore mieux. Entre 2016 et 2021, le nombre de citoyens a connu une augmentation d’environ 17%. Depuis 2006, la hausse de la population frôle même les 50%.

Partout, les mises en chantier sont encore nombreuses et aucun ralentissement ne pointe encore à l’horizon. Situé au pied de la montagne dans le prolongement du boulevard Bélanger, un quartier entier devrait se construire sous peu à Beaupré.

Photo Jean-François Racine

Toujours un attrait

«L’attrait du Mont-Sainte-Anne existe toujours et l’avènement du vélo de montagne aussi. C’était souvent désert l’été, mais plus maintenant. C’est une nouvelle réalité, une nouvelle culture. Le golf a perdu un peu de ses lettres de noblesse, mais bien des gens ont fait de leur résidence une résidence permanente. Pour nous, c’est bénéfique», explique Pierre Renaud, maire de Beaupré.

Photo Jean-François Racine

L’expansion fulgurante de sa municipalité le surprend même un peu. Les autobus de touristes ont disparu, mais les locaux sont plus nombreux.

«En toute franchise, je ne m’attendais pas à voir autant de développement. Des promoteurs ont vu le potentiel. Notre population est à 4400 personnes, mais réellement, nous allons plus dans le 7500. On l’évalue notamment avec les compteurs d’eau. Ça continue d’augmenter et, l’année dernière, nous avons émis pour 58 millions de dollars de permis de construction», ajoute M. Renaud.

Photo Jean-François Racine

La montagne

En dépit des déboires du Mont-Sainte-Anne, les gens reviennent toujours pour les charmes de la montagne. Cette clientèle un peu captive possède également des ressources financières souvent au-dessus de la moyenne.

«Malgré les problèmes, les gens disent que c’est pour la qualité de la montagne. Les conditions hivernales sont bonnes malgré les canons à neige désuets et les remontées à changer. Nous sommes à préparer une mobilisation pour que le gouvernement et RCR reviennent discuter», termine le maire Renaud.

Plus à l’est, le boom immobilier est bien visible aussi à Saint-Ferréol-les-Neiges. Des entreprises s’y sont installées également, comme Brasseur des Monts, qui était attendue par les résidents de la petite localité.

Photo Jean-François Racine

Encore des terrains

«Dans les cinq dernières années, on parle d’une croissance de 500 personnes. Plusieurs jeunes familles arrivent. On a fait une fête de la rentrée en septembre et on a pu le constater. Le volet récréotouristique est important, le plein air aussi et la proximité de la ville. Il reste encore de la place. On a tout intérêt à ce que la montagne se porte mieux», mentionne la mairesse, Mélanie Royer-Couture.

Photo Jean-François Racine

Véritable ambassadrice du secteur, la famille Harvey n’est jamais bien loin de son terrain de jeu favori.

Photo Jean-François Racine

«C’est bien qu’on parle du Mont-Sainte-Anne positivement aussi. Il s’agit d’un véritable petit coin de paradis, à mon sens. Force est de constater que c’est l’opinion de plus en plus de gens, malgré les déboires que connaît la montagne. On le ressent en allant au parc à la base de la montagne avec Simone», affirme Alex Harvey, en parlant de sa fille.