Violence à l’école: Drainville interpelle les parents

Dans la foulée des bagarres et des agressions entre élèves survenues dans les derniers mois, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, interpelle les parents en rappelant qu’ils font «partie de la solution» pour contrer la violence à l’école.

«Nous sommes les premiers éducateurs de nos enfants: l’éducation, ça commence à la maison», a signalé le ministre Drainville, lors du dévoilement de son plan de prévention de la violence et de l’intimidation dans les écoles.

«Quand je me promène dans les écoles, parfois – ça arrive trop souvent à mon goût – on me parle de parents qui manquent de respect envers le personnel scolaire, [...] alors j’en appelle au respect et à la civilité», a-t-il signalé.

«Je souligne à grands traits que ce n’est pas la majorité des parents dont on parle ici, mais j’ai entendu assez d’histoires pour [...] lancer ce message», a-t-il ajouté.

«Et quand on dit que l’éducation commence à la maison, ça n’exclut pas évidemment le rôle très important que l’école doit jouer sur cette question de la violence et de l’intimidation», a continué le ministre Drainville.

Son plan, doté d’une enveloppe de 30 M$ sur cinq ans déjà prévue dans le dernier budget, se veut en fait une mise à jour de la loi 56 sur la violence et l’intimidation à l’école, introduite en 2012 par la ministre de l’Éducation à l’époque, Line Beauchamp. Cette loi, qui avait été adoptée à l’unanimité par les députés de l’Assemblée nationale, dont M. Drainville, obligeait chaque école à se doter d’un plan de lutte contre la violence et l’intimidation.

«Malheureusement, dans certains cas», ce plan «a accumulé beaucoup de poussière», constate aujourd’hui le ministre de l’Éducation.

«Les écoles s’en sont donné un, c’est vrai, mais là il a été poussé dans le tiroir et il dort dans le tiroir depuis un certain temps», a-t-il expliqué.

Plus uniforme, le plan du ministre Drainville servira de gabarit pour l’ensemble des écoles.

Il se déclinera en quatre axes, qui visent à mieux documenter, former, sensibiliser et soutenir les élèves comme le personnel scolaire.

Les établissements scolaires devront notamment consigner plus précisément tous les événements de violence et d’intimidation, pour en faire part au ministère de l’Éducation.

Du contenu obligatoire sera intégré aux enseignements offerts aux élèves des niveaux préscolaire, primaire et secondaire, alors que l’ensemble du personnel sera formé de façon à intervenir plus efficacement lorsque des situations de violence et d’intimidation surviennent.

Embauches

Une partie des 30 M$ investis sur cinq ans servira notamment à l’embauche d’une ressource professionnelle par centre de services scolaire et dans le réseau privé pour coordonner la mise en œuvre du plan de prévention de la violence et de l’intimidation.

Une campagne publicitaire de sensibilisation sera aussi lancée lors de la prochaine rentrée scolaire. Une semaine sur la prévention de la violence sera également mise sur pied en 2024-2025.

«Ce n’est plus le temps de documenter», a réagi le président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), Éric Pronovost.

«Le constat a été fait depuis plusieurs années. Il y a déjà des plans de lutte contre la violence et l’intimidation dans les écoles, mais ils deviennent souvent des outils administratifs», déplore M. Pronovost, qui propose plutôt de mettre en place des comités de vigie permanents avec tous les intervenants scolaires.



À l’instar du ministre Drainville, le président de la CSQ, Éric Gingras, trouve important de soulever la question du rôle des parents.

«Pour nous, il est clair qu’il s’agit d’un enjeu de société plus large que les murs de nos écoles, a-t-il déclaré. [...] C’est évident que ça prend du soutien concret pour les jeunes et les familles. On fait face à un problème social important.»

«Il faut aller plus loin, considère pour sa part Annie Charland, présidente du secteur scolaire de la FEESP-CSN. Dans ce plan, on retrouve peu de choses sur la protection du personnel de soutien scolaire, qui, malheureusement, est grandement touché. Si la violence envers le personnel est une vraie priorité pour le ministre de l’Éducation, qu’il le démontre aux tables de négociation.»

Au printemps dernier, la Sûreté du Québec (SQ) a indiqué à l’Agence QMI que plus de 500 cas de violence armée ont été répertoriés dans les écoles depuis 2018. La SQ disait avoir saisi pendant la même période des centaines d’armes, dont des dizaines de carabines, des couteaux et du poison, dans des écoles situées en région.