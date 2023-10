Une boulangerie forcée de dédommager une employée renvoyée pour avoir uriné dans des bols

Une boulangerie de Barcelone en Espagne devra remettre l’équivalent de plus de 35 000 $ à une employée renvoyée pour avoir uriné dans des bols à mélanger... parce que la caméra qui l’aurait surprise en plein délit était illégalement installée dans la pièce.

Durant l’été 2018, l’employée de la boulangerie Neucroissant, dont l’identité n’a pas été précisée, avait reçu une lettre de licenciement après qu’elle ait vraisemblablement été surprise en train d’uriner dans des contenants destinés à la cuisine, a relaté «The Telegraph» jeudi.

Sur les images capturées par une caméra de surveillance, qui aurait été installée dans la salle sans avertir les employés, il était possible d’y voir la femme «squattant [et] urinant dans un bol» avant de le rincer avec de l’eau et de le «déposer avec le reste des ustensiles propres, utilisés plus tard dans la production pour la consommation des clients», aurait précisé une firme de détective engagée par la compagnie, devant le tribunal de grande instance de Catalogne.

Or, selon la loi espagnole, il est interdit pour un employeur d’installer des caméras dans les aires de repos pour les employés, incluant les vestiaires, les toilettes et les salles à manger.

Et puisque la boulangerie ne possédait aucun espace désigné pour se changer, les employés utilisaient une aire de production, où la femme aurait été surprise, à cet effet, rendant l’installation d’une caméra illégale dans cet espace.

La compagnie devra donc rembourser plus de 25 000 euros à l’employée, soit plus de 35 300 $, en compensation pour la perte de revenu liée à son renvoi, selon «The Telegraph».