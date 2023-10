Une expertise avec les médicaments spécialisés

Faire face à un diagnostic de cancer, ou se voir prescrire un médicament pour un diagnostic rare, provoquent anxiété et sentiment d’isolement chez le patient et son entourage. Au Québec, le patient a le choix de faire appel à plus d’une pharmacie, ce qui lui permet de bénéficier d’un travail d’équipe, tout comme pour son équipe soignante impliquant des infirmières et différents médecins.

Larivière et Massicotte, Pharmaciennes est une pharmacie avec une pratique dédiée composée d’une quinzaine de pharmacien.nes dévoué.es au mieux-être et au soutien thérapeutique des patients, concentrant leur pratique sur la gestion de certains traitements complexes, notamment en oncologie (70% de la pratique) ou dans le traitement de certaines maladies rares (ex.: fibrose kystique, sclérose en plaques). Elle offre un service adapté, n’hésitant pas à passer le temps nécessaire avec le patient sans aucuns frais additionnels, sans file d’attente.

Le bien-être et l’esprit tranquille

La pharmacie Larivière et Massicotte s’adapte aux besoins de chaque patient selon sa volonté, et travaille en étroite collaboration avec l’équipe soignante ainsi que la pharmacie de quartier du patient. La pratique est centrée en grande partie sur la gestion des effets indésirables des médicaments par des appels en cours de traitement avec le patient et son médecin spécialiste, et par des vérifications régulières des résultats de laboratoire, le tout pour le mieux-être du patient.

Pour la continuité des soins, Larivière et Massicotte, Pharmaciennes croit à une approche collaborative et proactive axée sur le mieux-être du patient. Ainsi, le patient ne se soucie pas de son renouvellement, car la pharmacie le contacte, lui ou son proche aidant, pour renouveler la prescription à temps.

Les professionnels de la santé ont accès à un système centralisé, le Dossier Santé Québec, afin qu’il n’y ait aucune perte d’information dans le suivi du patient. Cela permet d’utiliser les services de la pharmacie la plus proche de chez soi pour les ordonnances courantes et de faire appel aux services, si on le souhaite, d’une pharmacie telle que LMP, qui offrira des services pour les médicaments visant le traitement du cancer ou de la maladie rare.

Les avantages

L’équipe de Larivière et Massicotte collabore avec la pharmacie de quartier choisie par le patient

Une équipe dédiée au remboursement des médicaments pour accélérer le début du traitement et éviter les interruptions potentielles

Des pharmaciens accessibles et dévoués, à Québec et à Montréal en présentiel, par téléphone ou en virtuel partout au Québec

Service disponible en 8 langues

Surveillance étroite de la thérapie, des symptômes et des tests de laboratoire afin d’optimiser l’efficacité et l’innocuité du traitement

Disponibilité rapide du médicament: en stock à temps, malgré sa rareté ou son prix

Aucuns frais supplémentaires: un service couvert par la RAMQ ou par les assurances privées (tout comme pour les autres médicaments achetés à la pharmacie de quartier)

Service de livraison gratuit, partout au Québec

Les pharmaciennes propriétaires sont les seules responsables de la pratique de la pharmacie Larivière et Massicotte.

