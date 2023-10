Vaincre les allergies pour une meilleure qualité de vie

L’air intérieur étant de deux à cinq fois plus pollué que l’air extérieur selon l’organisme gouvernemental américain EPA (Environmental Protection Agency), les purificateurs d’air vous apportent plusieurs avantages à votre maison. En voici quelques-uns :

• Air pur et poumons plus sains : En éliminant les particules dangereuses présentes dans l’air et les mauvaises odeurs, les purificateurs d’air vous permettent de respirer un air plus pur et de maintenir des poumons plus sains.

• Réduction de l’asthme et des déclencheurs d’allergies : Les purificateurs d’air aident à réduire les déclencheurs d’asthme et d’allergies en supprimant les particules provocatrices : poussière d’acariens, moisissures, pollen et squames animales.

• Prévention de la contamination par des substances nocives : Les purificateurs d’air aident à enrayer la fumée de cigarette (ou de forêt), le formaldéhyde, les bactéries et les virus.

• Les purificateurs d’air sont bénéfiques partout : maisons, commerces, écoles, hôpitaux, lieux de travail.

Produits efficaces et éprouvés

Ayant amélioré l’environnement et la vie de plus de 13 000 personnes depuis 2017, Protech Allergies est un spécialiste reconnu en purification de l’air et autres produits contre les allergies. « Chacun d’eux (housses anti-acariens, purificateurs d’air, draps de bambou, aspirateurs sans fil, oreillers mousse mémoire, nettoyeurs à vapeur, humidificateurs, etc.) a été perfectionné avec l’aide de spécialistes jusqu’à l’atteinte des normes, explique Vincent, son fondateur. Nos outils aident à vivre dans un environnement plus sain, entre autres en éliminant les allergènes. Notre sélection complète et performante apporte de réels bénéfices aux clients. Cela se voit dans leurs commentaires. D’ailleurs, nos produits sont employés par les membres de notre équipe dans leurs propres maisons. Les meilleurs ambassadeurs de la marque sont les clients eux-mêmes. »

Afin d’améliorer votre air et votre qualité de vie, Protech Allergies vous offre pour les deux prochains jours une réduction de 15 % sur tout achat avec le code promotionnel JOURNAL.

En vous souhaitant la meilleure santé!