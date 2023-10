Voici ce qu’on a pensé du spectacle de la magnifique Marie-Jo Thério, qui fête avec brio les 20 ans de son album «La Maline»

«Il était temps pareil!» a lancé Marie-Jo Thério à la Cinquième Salle comble de la Place des Arts jeudi soir. Après quelques reports, ça valait certainement le coup d’attendre pour enfin voir le spectacle La maline, 20 ans et quelques lunes.

L’artiste de 58 ans née au Nouveau-Brunswick a lâché un petit soupir avant d’entonner les premières notes de La Maline à l’accordéon, pièce-titre de son deuxième album sensible et vulnérable lancé en 2000. Une véritable bouffée d’air, et sûrement un modèle de liberté créatrice pour beaucoup d’auteures-compositrices-interprètes à travers les années.

Sous les applaudissements nourris, Marie-Jo Thério s’est dirigée vers son clavier, a joué une note de Café Robinson, avant de sursauter. «Oh! Avoir attendu aussi longtemps pour vous voir!» a blagué l’artiste en ajustant l’instrument.

Devant elle, quelques centaines de spectateurs qui ont patienté pour avoir le privilège de célébrer les 20 ans de l’album La Maline n’ont pas bougé d’un poil, attentifs. Retrouvait-on dans la salle des admirateurs de la première heure, qui ont eu la chance d’assister à l’encensé spectacle Arbre à fruits au début des années 2000? La nostalgie et la frénésie, elles, étaient certainement au rendez-vous.

Une artiste unique

À 58 ans, Marie-Jo Thério a vite prouvé qu’elle n’avait rien perdu de la fougue qu’on lui connaît bien sur scène. Au fil des pièces, entre T’es le beau Raphaël, Fais-moi danser François Hébert et L’oiseau de paradis, l’artiste a dansé, virevolté, joué, sauté, souri et ri de sa manière si particulière. Une unicité certainement nourrie de la sincérité qui semble porter tous ses gestes, mais surtout par son talent si brillamment insaisissable.

Comme ébahie d’être là, l’artiste s’est parfois arrêtée pour regarder ses excellents musiciens jouer à travers les «Bravo!» et «Merci Marie!» qui résonnaient à travers la foule.

«J’ai vraiment beaucoup de plaisir à vous retrouver ce soir, a-t-elle lancé. Je dis "je", mais je suis avec mes deux potes. On a aussi ramassé deux gars sur le bord de la route: Vincent Carré à la batterie et Alexis Dumais au piano!». Ces deux potes, ce sont ses acolytes Bernard Falaise et Érik West-Millette, qui l’ont accompagnée durant la création de La Maline.

Une belle occasion aussi de retrouver Freddy, personnage qui parcourt l’œuvre de la créatrice, dans un des moments forts de la soirée: la très éclatée interprétation de la pièce Where’s the Indonesian Woman, qui a permis au talent de Marie-Jo Thério de se déployer dans toute sa splendeur.

C’était bientôt la fin après l’incontournable Arbre à fruits, arbre à fruits et un rappel acclamé avec Jam à Beaumont. «On va finir en douceur, sous la pleine lune. On va tous sortir très très tard tout le monde, jusqu'à 3 heures du matin.» Si l’histoire ne dit pas comment la soirée s’est terminée, on sait que son début a été magnifique.

Marie-Jo Thério – La maline, 20 ans et quelques lunes, jusqu’au 28 octobre à la Cinquième Salle de la Place des Arts. Pour tous les détails, c’est ici.