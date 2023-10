TANGUAY, Noël



30 décembre 1943 - 21 octobre 2023À Terrebonne, le 21 octobre 2023, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Noël Tanguay.Il laisse dans le deuil ses deux fille Line et Manon, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, neveux et nièces ainsi que plusieurs amis.La famille recevra les condoléances le samedi 4 novembre 2023 de 14h à 17h au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 17h.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur pour leur soutien et les bons soins prodigués.