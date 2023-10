TURCOTTE, Louisette Latulippe



À Montréal, le 13 octobre 2023, est décédée Mme Louisette Latulippe, épouse de feu Claude Turcotte.Elle laisse dans le deuil ses enfants, feu Stéphane et Nathalie (Louis), ses petits-enfants, Sébastien (Gabrielle), Jean-Alexandre (Roxanne) et Amélie, son arrière-petite-fille Béatrice.Elle laisse aussi dans le deuil son compagnon André ainsi que sa fille Nathalie (Patrick) et sa petite-fille Audrey Ann; également, son frère Pierre (Francine) et plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe Les Espaces Mémoria, 3254 rue Bellechasse, Montréal, Québec, H1X 1H8le 4 novembre 2023 de 14h à 16h. Une cérémonie commémorative aura lieu au même endroit à 16h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par l'envoi de messages de condoléances via l'avis de décès sur le site