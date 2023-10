DESCHAMPS, Yvon

Frère Mariste



À l'hôpital du Haut-Richelieu (Saint-Jean-sur-Richelieu) est décédé mercredi le 11 octobre 2023, le frère Yvon Deschamps, à l'âge de 75 ans et 11 mois, et dans sa 55e année de vie religieuse.Il est né à Montréal, le 20 octobre 1947, et il était le fils de feu René Deschamps et de feu Marie-Rose Durocher.Après ses études en natation et en éducation physique, il devint instructeur et professeur dans ces matières dans les maisons de formation au Canada, puis une dizaine d'années à la mission mariste en Haïti. En 2002, il devient économe à la Villa Manrèse, à Port-au-Prince : il y connut le terrible séisme de janvier 2010, dont il sortit indemne " par miracle ", reconnaissait-il. De retour au Canada, il continua de s'impliquer dans les oeuvres de la communauté, spécialement à Desbiens et Métabetchouan : c'est là que sa santé commença à décliner.Outre sa famille religieuse, Yvon laisse dans le deuil son frère, François, et des neveux et nièces.Les funérailles auront lieu le jeudi, 2 novembre, à 11h, en l'église Saint-Athanase, à Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur Iberville), 500, 1ère Rue. Condoléances à compter de 10h30, à l'église. Direction funéraire: