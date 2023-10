PILON, Lise



Le samedi 16 septembre 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Lise Pilon, de Vaudreuil-Dorion.Elle laisse dans le deuil son frère Philippe (Lise Lirette), sa soeur Raymonde (feu Pierre Portelance), plusieurs neveux et nièces, ainsi que tous ses autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, le samedi 4 novembre 2023 à 13h, en l'église Saint-Michel de Vaudreuil-Dorion, suivi du service religieux qui sera célébré à 14h. L'inhumation aura lieu au cimetière du même endroit.Au lieu de fleurs, des dons à Diabète Québec seraient grandement appréciés.www.aubryetfils.ca