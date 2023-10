GIGUÈRE, Marjolaine



C'est le coeur rempli de chagrin que nous annonçons le décès de Mme Marjolaine Giguère. Elle nous a quittés le 25 octobre 2023, à l'âge de 69 ans, après un brave combat contre le cancer. Son sourire, sa générosité et ses bons repas resteront gravés dans la mémoire de tous ceux qui l'ont côtoyée.Elle laisse dans le deuil son conjoint, Jean-Pierre, sa fille, Mercedes, ses petits-enfants Norah et Victor ainsi que de très bons amis.Aucune cérémonie n'est prévue pour le moment.La famille tient à remercier tous les membres du personnel de la Maison Adhémar-Dion pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Maison Adhémar-Dion.