5 séries d’horreur à regarder avec modération

Pour les âmes sensibles ou ceux qui souhaitent un répit, l’épouvante à la télé peut se consommer modérément. Parfois, quelques bouchées suffisent. Grâce à ces séries, les battements de cœur s’accélèrent, mais l’horreur ne s’éternise pas.

Le cabinet de curiosités

Photo fournie par Exile Entertainment

Deux raisons devraient être amplement suffisantes pour jeter un œil à ce bouquet de récits qui se promènent allègrement dans les années 1900 afin que l’horreur y pose les pieds et s’y installe. La première, c’est qu’il s’agit d’une initiative de l’acclamé cinéaste Guillermo del Toro. Pas surprenant, donc, que cette production soit originale. La deuxième, c’est que le réalisateur, producteur et scénariste prend des allures d’Alfred Hitchcock pour donner une cohésion à l’ensemble. Dans le lot de ces aventures, les morts sont légion. Les raisons de faire des cauchemars aussi.

►8 épisodes offerts par Netflix

Terreur 404

Photo fournie par ICI Tou.TV

On aime dire que plus c’est long, meilleur c’est... La série de deux saisons réalisées par Sébastien Diaz prouve le contraire. Pas une des frayeurs proposées ne se rend à 20 minutes et pourtant, les éléments troublants s’enchaînent. Collées sur la réalité – les médias sociaux et les applications web présentent des risques évidents –, elles entraînent avec elles des personnages au quotidien différent qui ont, malheureusement pour eux, un point en commun : celui d’être rapidement pris au piège et poussés sur une pente très glissante...

►15 épisodes sur Tou.tv

Patrick Senécal présente...

Photo fournie par Club illico

Le maître de l’horreur québécois n’allait pas laisser passer sa chance de faire le saut à la télé. Il offre plusieurs incursions imagées d’une vingtaine de minutes chacune dans son univers. Ce nouveau contenu est singulier et intrigant. Il mêle les genres, comme l’auteur aime si bien le faire. Les personnages de Patrick Senécal – dont plusieurs inquiétants – prennent vie devant nos yeux. Les vedettes québécoises se bousculent pour jouer dans ses histoires, mais il ne leur fait pas de cadeau...

►10 épisodes disponibles sur Club illico

Make Me Scream

Photo fournie par Amazon Studios

Juste à temps pour l’Halloween nous parvient cette téléréalité où le concept est tout simple : pour obtenir un bon pointage, il ne faut pas crier. Or, ce ne sont pas les occasions de s’égosiller qui manquent, car les concurrents doivent se promener dans des labyrinthes hantés où les individus qui les peuplent sont tout sauf accueillants. Évidemment, les animateurs s’en donnent à cœur joie, car les visages connus qui ont signé pour cette émission ne sont pas convaincus d’avoir pris la bonne décision. À voir leurs réactions, on espère que leur salaire en valait le jeu !

►1 épisode avec sous-titres en français proposé par Prime Video

Chambre 104

(v.a. Room 104)

Photo fournie par HBO

Il n’y a pas que l’horreur qui s’invite dans la chambre 104 d’un hôtel américain. Les genres se relaient au même rythme que les visiteurs qui franchissent sa porte, ignorant tout du fait qu’ils vont vivre des moments particuliers. L’attrait de cette production appartenant à HBO est son aspect huis clos. Tout se déroule entre les mêmes murs. Les heures qui passent, à des époques différentes, n’ont par contre pas la même signification pour les clients. Certains auraient assurément mieux fait de ne pas mettre les pieds dans la 104...

►4 saisons relayées par Crave