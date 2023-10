TANGUAY, Maurice



Le 17 octobre 2023, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Maurice Tanguay, époux de feu Mme Jacqueline Arseneault, conjoint de Mme Thérèse St-Jean.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Claudine, François (Élaine) et Alain (Anne), ses petits-enfants: Marie-Andrée (Sébastien), Jean-Michel (Fanny), Isabelle (Benedikt), Caroline, Christophe (Khaliun) et Julien (Stéphanie), ses arrière-petits-enfants: Daphnée, Xavier, Élliot, Jacob et Noah, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 4 novembre 2023 de 10h à 12h ainsi que de 14h à 17h au :Une cérémonie suivra à 17h.