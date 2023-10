DIONNE, Jean-Guy



À Laval, le 15 octobre 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé Jean-Guy Dionne, époux de Gisèle Després.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Marie-Claude (André), ses deux petits-fils Justin et Charles-Antoine, sa soeur feu Denise (feu Marcel), son frère Raymond (feu Gisèle), sa soeur feu Lucille (Gabriel), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Urgel Bourgie de Laval (2500 avenue des Perron)le vendredi 3 novembre 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 4 novembre 2023 de 9h à 11h afin de recevoir vos témoignages de sympathie. Les funérailles suivront à 11h en la chapelle du complexe.