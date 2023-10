LECLERC, Yves



3 mars 1944 - 13 octobre 2023La famille de Yves Leclerc a le regret de vous annoncer son décès, survenu entouré de ses proches, le vendredi 13 octobre, à l'âge de 79 ans.Il laisse dans le deuil sa fille Line (Robert), ses petits-enfants Guillaume et Philippe, de même que son frère Normand (Francine), sa soeur Monique (Florent), sa nièce et ses neveux feu Sylvie, Claude, Dany Léveillé, Dominic et Dany Leclerc, tout comme sa première épouse Odette Legault et son épouse de secondes noces feu Pierrette Dubois.La famille recevra vos condoléances le samedi 4 novembre 2023 de 13h à 17h à la328, RUE DE MARTIGNY OUESTST-JÉRÔME, QC J7Y 4C9(sortie 43 O. de l'A-15,entrée par la rue Roland Godard)Des dons en sa mémoire à la Fondation Drapeau-Deschambault seraient appréciés: fondationddm.com