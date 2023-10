DUBOIS, Gédéon



Aux soins palliatifs Champlain à Brossard, le 11 octobre 2023, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Gédéon Dubois, époux de Mme Louisette Lambert. Il était le fils de feu Louis Dubois et de feu Edwidge Dubois. Il demeurait à Longueuil.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Guy (Annette), Claude (Diane), Claudette (Jean-Paul), Nicole (Bernard), Normand (Katy); ses onze petits-enfants et ses sept arrière-petits-enfants; ses soeurs Simone et Rachel, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lambert: Jeannine (Clément), Étienne (Suzanne), Jacqueline (Denis), Jean-Paul (Lise), Jean-Louis (Hélène), Fernand (Lise) ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 4 novembre de 13h à 17h à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire sera célébrée le samedi 4 novembre à 17h en la chapelle du salon.Sincères remerciements à tout le personnel des soins palliatifs Champlain-Brossard.