FOLCO, Yvette (née Michaud)



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Yvette Michaud, survenu le 12 octobre 2023, à l'âge de 88 ans. Elle était l'épouse de feu M. Giuseppe Folco.Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants Chantale, Sylvie (Daniel), Yvan (Lise) et Martine (Sylvain), ses huit petits-enfants Nina, David, Guillaume, Olivier, Enzo, Phoebé, Jérémy et Justin, ses sept arrière-petits-enfants Eliot, Isaac, Édouard, Maverick, Romy, Phoebé et Alexyna ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 5 novembre 2023, de 11h à 14h à laUne cérémonie sera célébrée à 14h en la chapelle de la Résidence funéraire Curé-Poirier.